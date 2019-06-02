Тело первого альпиниста нашли через 75 лет

Последняя фотография, на которой изображены Джордж Маллори (слева) и Эндрю Ирвин (справа). Фото: Secrets Of The Ice

Из лагеря на высоте 8120 метров британский школьный учитель Джордж Мэллори и студент Оксфорда Эндрю Ирвин 8 июня 1924 года начали восхождение на вершину горы Эверест в горном массиве Гималаев. Тогда их усмотрели раз. Тело Миллера нашли через 75 лет в мерзлоте у вершины.

Впервые высоту горы, известную под названием Пик XV, определено в 1856 году участниками британской геодезической экспедиции. Высота горы на границе Китая и Тибета составляет 8848,43 метра над уровнем моря. С тех пор страны начинают бороться за статус первого покорителя вершины.

В Британском королевском географическом обществе организовали Комитета горы Эверест. Его задача - подготовить и осуществить экспедицию на вершину. Ветеран Первой мировой войны, лучшего британского альпиниста Джорджа Мэллори сразу пригласили в состав первой экспедиции. Участники второй экспедиции в следующем году поднялись на высоту более 8300 метров. Но поход свернули - в лавине погибли семь шерпов - коренных жителей Непала, которые помогали при восхождении.

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Третьей экспедицией из 12 человек руководил генерал Чарльз Брюс. Первыми попытались подняться с лагеря Джордж Мэллори и Джеффи Брюс - без кислородных баллонов прошли всего 700 метров и обессиленные вернулись. На следующий день Эдвард Нортон и Говард Сомервелл поднялись на высоту 8570 метров. К вершине оставалось каких-то 300 метров, но из-за непогоды не дошли.

8 июня 1924 из лагеря вышли Джордж Мэллори и Эндрю Ирвин. Последний раз их видел кинооператор и геолог Ноэль Оделл. Подъем должен был длиться 11:00. С собой альпинисты приняли кислород с запасом всего на 8:00. Они не вернулись. Альпинистов не ищут - не позволяли погодные условия. Пропавших Маллори и Ирвина в Великобритании называют национальными герои. Похоронную службу проводят в Кафедральном соборе Св. Павла, в Лондоне 17 октября.

В 1999 году американские альпинисты нашли замороженное тело Маллори на высоте 8159 метров. На его голове - большая рана. Тело Ирвина так и не нашли. Также не установлено точное время и место смерти каждого из них. Альпинисты так и не пришли к выводу - или в момент смерти Маллори спускался или только поднимался на вершину.

9 мая 1953 новозеландец Эдмунд Персиваль Хиллари и непалец Тенцинг Норгей стали первыми в мире альпинистами, которые поднялись на самую высокую точку планеты - гору Эверест высотой 8848 метров.