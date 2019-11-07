Студенты пропустили военный парад на Крещатик

Демократические силы не допустили проведения военного парада на Крещатике в 1990-м. Фото: umoloda.kiev.ua

Украинские студенты выступили против военного парада на Крещатике 7 ноября 1990-го. Тогда коммунистическая власть должна была отмечать годовщину большевистского переворота.

За несколько дней до события Украинский студенческий союз обнародовал заявление о недопуске танков на центральную улицу столицы. Студенты подбадривали друг друга успехами предыдущей "Революции на граните".

"Сейчас не время для отдыха, потому что власть готовит очередное испытание нашего единства. Готовится празднование годовщины начала массового братоубийства и кровопролития, которое устроили большевики в 1917-м. Демонстрация военной мощи оккупационной власти. Не допустим осквернения столицы суверенной Украины сапогом оккупационного солдата", - говорилось в тексте.

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Активисты заняли площадь Октябрьской революции - теперь майдан Незалежности. А остальные демократические силы заняли Крещатик. Тогда власть после драк в сессионном зале и противодействия военных перенесла парад на площадь Победы. За стенами парламента начались столкновения с милицией, в которых пострадали около 30 студентов.

Во внутреннем дворике Верховной Рады схватили депутата Степана Хмару, который поддержал стремление молодежи. Через 10 дней его лишили неприкосновенности и арестовали, обвинив в "нападении на представителя милиции". В тюрьме мужчина находился до апреля 1991-го.

Парад все-таки провели, но уже не в Крещатике и без кровопролития, постигшего другие советские республики. Это была последняя демонстрация силы УССР.

2 октября 1990-го на Майдане в Киеве началась Революция на граните. Украинские студенты начали политическую голодовку. Они выступили против подписания нового сюзного договора, удерживал Украину от независимости. Идея проведения акции принадлежит киевскому студенческому союзу. К ним присоединилось "Студенческое братство Львовщины". Руководителями акции были львовянин Маркиян Иващишин и киевлянин Олесь Доний.