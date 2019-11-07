Студенты пропустили военный парад на Крещатик

 
Ексклюзивы
1/5
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 351
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 774
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 1854
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2115
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 4968
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1629
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 972
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 5382
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 738
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6714
Фото
Все фото
3
8
10
38
9
В Иране нашли загадочную стену длиной 115 км
В Иране нашли загадочную стену длиной 115 км
Монастырь и базар - показали старинные фото украинского села
Монастырь и базар - показали старинные фото украинского села
С зонтиками и шляпами - показали праздничный наряд украинских крестьян конца XIX века
С зонтиками и шляпами - показали праздничный наряд украинских крестьян конца XIX века
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
Как жил Крым во время Первой мировой войны: подборка фото
Как жил Крым во время Первой мировой войны: подборка фото
Видео
Все видео
Нашли 900 бутылок алкоголя, который везли русскому царю
Нашли 900 бутылок алкоголя, который везли русскому царю
Умер митрополит
Умер митрополит
Институт нацпамяти начал подавать историю по-новому
Институт нацпамяти начал подавать историю по-новому
Не справились с управлением: на дне моря нашли корабль, которому 250 лет
Не справились с управлением: на дне моря нашли корабль, которому 250 лет
Создали видео-экскурсию городом Руси, который уничтожили монголы
Создали видео-экскурсию городом Руси, который уничтожили монголы
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 972
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 747
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3492
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2007
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 990
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2019
Просмотров: 1008
Ударна хвиля
За кілька років до смерті баба пережила шок. Двоюрідний брат Женя захопився радіо. Тікав з уроків, натягував дроти й сідав надворі на лавці. Інший ...
четверг, 07 ноября 2019 10:39

Студенты пропустили военный парад на Крещатик

  Комментировать
Студенты пропустили военный парад на Крещатик
Демократические силы не допустили проведения военного парада на Крещатике в 1990-м. Фото: umoloda.kiev.ua

Украинские студенты выступили против военного парада на Крещатике 7 ноября 1990-го. Тогда коммунистическая власть должна была отмечать годовщину большевистского переворота.

За несколько дней до события Украинский студенческий союз обнародовал заявление о недопуске танков на центральную улицу столицы. Студенты подбадривали друг друга успехами предыдущей "Революции на граните".

"Сейчас не время для отдыха, потому что власть готовит очередное испытание нашего единства. Готовится празднование годовщины начала массового братоубийства и кровопролития, которое устроили большевики в 1917-м. Демонстрация военной мощи оккупационной власти. Не допустим осквернения столицы суверенной Украины сапогом оккупационного солдата", - говорилось в тексте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К голодающим студентам пришел будущий президент

Активисты заняли площадь Октябрьской революции - теперь майдан Незалежности. А остальные демократические силы заняли Крещатик. Тогда власть после драк в сессионном зале и противодействия военных перенесла парад на площадь Победы. За стенами парламента начались столкновения с милицией, в которых пострадали около 30 студентов.

Во внутреннем дворике Верховной Рады схватили депутата Степана Хмару, который поддержал стремление молодежи. Через 10 дней его лишили неприкосновенности и арестовали, обвинив в "нападении на представителя милиции". В тюрьме мужчина находился до апреля 1991-го.

Парад все-таки провели, но уже не в Крещатике и без кровопролития, постигшего другие советские республики. Это была последняя демонстрация силы УССР.

2 октября 1990-го на Майдане в Киеве началась Революция на граните.

Украинские студенты начали политическую голодовку. Они выступили против подписания нового сюзного договора, удерживал Украину от независимости.

Идея проведения акции принадлежит киевскому студенческому союзу. К ним присоединилось "Студенческое братство Львовщины". Руководителями акции были львовянин Маркиян Иващишин и киевлянин Олесь Доний.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Студенты пропустили военный парад на Крещатик». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
ноября

Россияне изменили отношение к украинскому правительству

Приняли документ, который закрепил существование Украины в составе России

Договорились о новой линии разграничения фронта

Студенты пропустили военный парад на Крещатик

На корабле перевозили золото и экспонаты крымских музеев

Самое читаемое
Слез не сдерживает никто: прощаются с Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
Слез не сдерживает никто: прощаются с Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
10
 Просмотров: 29845
Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
14
 Просмотров: 17460
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки Просмотров: 12546
Показали, как поделят область после административной реформы
Показали, как поделят область после административной реформы Просмотров: 11358
Родители нашли мертвым 11-летнего сына
Родители нашли мертвым 11-летнего сына Просмотров: 11053
История
Россияне изменили отношение к украинскому правительству
Россияне изменили отношение к украинскому правительству
 Просмотров: 117
Приняли документ, который закрепил существование Украины в составе России
Приняли документ, который закрепил существование Украины в составе России
 Просмотров: 306
Договорились о новой линии разграничения фронта
Договорились о новой линии разграничения фронта
 Просмотров: 180
На корабле перевозили золото и экспонаты крымских музеев
На корабле перевозили золото и экспонаты крымских музеев
 Просмотров: 540
Показали тизер украинского исторического сериала
Показали тизер украинского исторического сериала Просмотров: 378
Больше всего комментируют
22
ГБР взялось за Софию Федыну
6
Кличко обвиняют в госизмене
5
Милованова снова обозвали "дебилом". Теперь в "Слуге народа"
3
Украинскую отаманшу убил предатель
2
Известно, кто выпустил смертельную пулю в 5-летнего Кирилла Тлявова
Голосов: 741
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua