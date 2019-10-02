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среда, 02 октября 2019 14:03

Студенты установили на Майдане палатки

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Студенты установили на Майдане палатки
В 1990 году началась Революция на граните. Фото: Музей Революции Достоинства

2 октября 1990 на Майдане в Киеве началась Революция на граните.

Украинские студенты начали политическую голодовку. Они выступили против подписания нового сюзного договора, удерживал Украину от независимости.

Идея проведения акции принадлежит киевскому студенческому союзу. К ним присоединилось "Студенческое братство Львовщины". Руководителями акции были львовянин Маркиян Иващишин и киевлянин Олесь Доний.

В 10.00 несколько десятков студентов группами по два-три пришли на Майдан, который тогда назывался площадью Октябрьской революции. Они объявили о начале голодовки. Большинство протестующих составляли студенты из Киева, Львова и Днепропетровска. К ним подошли милиционеры и сказали, что в случае установления палаток студентов сметут с плаца.

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За гостиницей "Украина" стали силовики. Студенты весь день просидели на спальниках и матрасах. В 20 часов в течение 2-3 минут возвели палатки. К концу дня голодать начало 108 студентов. Они удивлялись, что милиция на них не напала.

Студенты не дали провести военный парад на Крещатике в Киеве 7 ноября 1990. Тогда отмечали государственный праздник - годовщину большевистского переворота. Ежегодно проводили парад.

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02
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