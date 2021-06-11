Школьник нашел в лесу старинный меч

В лесу неподалеку от немецкой деревни Едергейм 12-летний мальчик нашел старинный меч. Находке около 430 лет.

Мальчик обнаружил меч в прошлом году, принес его домой и показал семье. После того о находке сообщили в Государственное управление по охране исторических памятников, сообщает noerdlingen.de.

По рекомендации управления, меч передали в музей города Нёрдлинген. Специалисты изучили и отреставрировали его. Украшает экспозицию, посвященную битве при Нёрдлингене.

Автор: noerdlingen.de Мальчик по имени Ильяс нашел меч гуляя по лесу.

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Битва состоялась в 1634 году в условиях тридцатилетней войны. На поле боя сошлись войска Швеции и Священной Римской Империи в союзе с Испанией. Первые потерпели сокрушительное поражение, погибло 3/4 армии. Швеция потеряла доминирующие позиции в Германии.

Точно неизвестно, принадлежал ли меч участнику битвы, ведь он датируется концом XVI в., но этого не исключают. Оружие могло передаваться в одной семье из поколения в поколение.

Мальчика, который нашел артефакт, наградили почетным билетом в городской музей.

Недавно украинские археологи обнаружили древний изогнутый мастером меч близ села Малые Подлески, Львовской области. Осуществляли археологическую разведку на месте строительства Северной объездной Львова. Находке более 1,5 тыс. лет. Это гладиус. Так называли короткие римские мечи, которыми пользовались пехотинцы. Находка принадлежала воину-германцу и стала первой из экспонатов промо кампании о загадочных находках дорог, которые открывает Украине программа "Большое строительство".