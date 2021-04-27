На месте строительства дороги нашли древний меч

Вероятно, мечом пользовались представители пшеворской культуры

Украинские археологи обнаружили древний изогнутый мастером меч близ села Малые Подлески, Львовской области. Осуществляли археологическую разведку на месте строительства Северной объездной Львова.

Находке более 1,5 тыс. лет. Это гладиус. Так называли короткие римские мечи, которыми пользовались пехотинцы. Находка принадлежала воину-германцу и стала первой из экспонатов промо кампании о загадочных находках дорог, которые открывает Украине программа "Большое строительство", передает "Гал-Інфо".

Меч нашли во время первого этапа археологических исследований. После начала полномасштабных работ археологи ожидают еще более сенсационных находок. Будут иметь возможность исследовать площадь в почти 100 тыс. кв. м - 21 древнее поселение, датированные от VI тыс. до н.э. - XIII вв.

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Недавно в Испании археологи нашли древнеримские шлемы, мечи, кинжалы и щит. Оружие могли использовать во время гражданской войны в I в. до н. е. Ее нашли в области Либисоса, к западу от города Альбасете