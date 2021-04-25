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понедельник, 26 апреля 2021 01:13

Археологи откопали древнее оружие
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В Испании нашли древнее оружие
Фото: Archaeology news network
В Испании нашли древнее оружие
В Испании нашли древнее оружие

В Испании археологи нашли древнеримские шлемы, мечи, кинжалы и щит.

Оружие могли использовать во время гражданской войны в I в. до н. е. Ее нашли в области Либисоса, к западу от города Альбасете, пишет Archaeology news network.

Меч нашли прислоненным к стене. Это привело к искривлению лезвия. Возле него нашли кинжалы, наконечники стрел и часть выступления двустворчатого щита.

Историки говорят, что это вооружение могли использовать представители разных народов.

Оружие могли потерять на поле боя. Затем ее подбирал противник.

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Сейчас невозможно определить, использовал ли меч в последний раз ибериец против Рима, ибериец в союзе с Римом или римским легионером.

Археологи нашли древний хрустальный кинжал во время раскопок гробницы Монтелирио неподалеку Севильи в Испании. Его возраст оценили в не менее 5 тыс. Лет.

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