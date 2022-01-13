"Сказки я писал, чтобы создать мир для вымышленных языков. Не наоборот" – автору "Гобіта" 130 років

Автор: Gettyimages Автор "Хоббита" и "Властелина колец" Джон Роналд Руэл Толкин.

130 лет со Дня рождения английского писателя Джона Роналда Руэла Толкина исполнилось в январе.

Толкин автор легендарной трилогии "Властелин Колец" и "Гоббит, или Туда и обратно".

"Впервые я попытался написать историю в 7 лет. О драконе. Ничего о ней не помню, кроме одного-единственного факта. Моя матушка об этом драконе ни слова не сказала, зато обратила внимание на то, что следует писать не "зеленый огромный дракон", а "огромный зеленый дракон". Я еще удивлялся, почему. Удивляюсь до сих пор. Тот факт, что я это запомнил, возможно что-то означает - хотя бы то, что потом, много лет не писал, а увлекся языком".

"Все, что я помню о том, откуда взялся "Гоббит", - проверяя школьные экзаменационные работы, во власти неизбежной усталости этого ежегодного труда, ложащегося на плечи безденежных многодетных преподавателей, на чистом листе нацарапал - "В земляной норе жил себе гоббит". Почему это написал тогда не знаю до сих пор".

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""Властелин Колец" книга на порядок выше "Гоббита". Она взрослее, но и читатели "Хоббита" повзрослели. Но это совсем не та история, которую читают детям на ночь".

Специально для своей литературной вселенной Средиземья писатель придумал высокий и разговорний эльфийские языки – квенью и синдарин, язык гномов и энтов.

"Многие дети придумывают языки, или же пытаются их придумывать. Я этим развлекаюсь, с тех пор как научился писать. Вот только перестать, когда вырос – не перестал. Мое университетское начальство может это считать чудачеством, хобби пожилого профессора филологии, который пишет еще и сказки. Сказки я писал, чтобы создать мир для вымышленных языков. Не наоборот".

Больше читайте в рубрике "Щоденник" в журнале "Країна" за 13 января 2022 года.

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Джон Роналд Руэл Толкин родился 3 января 1892 года в городе Блумфонтейн, в то время столице Оранжевом Свободном Государстве, ныне Южноафриканская Республика. Через три года после рождения Джона семья перебралась в Бирмингем, Великобритания. Начальное образование получил дома.Закончил Оксфорд, по специальности "английская филология". После учебы записался в армию.Участвовал в создании новейшего Оксфордского словаря английского языка, работал лектором в Лидском университете, профессором в Пембрук-Колледже и Мертон-Колледже, Оксфорд. В 1930-х начал публиковать свою поэзию, тогда же и принялся писать "Хоббита". Впервые роман опубликовали в 1937-м в Лондоне тиражом 1500 экземпляров. Их мгновенно раскупили и издатель заказал продление. Трилогию-продолжение писатель писал 10 лет, издал в 1954-1955 годах. Всего книги переведены более чем на 40 языков, общий тираж 150 миллионов экземпляров. Они неоднократно экранизировались. В последний раз, трилогия новозеландского режиссера Питера Джексона вышла на экраны кинотеатров в 2000-2003 годах и получила 17 "Оскаров". Умер 2 сентября 1973 г. от кровотечения из язвы желудка. Похоронен в Бормунте, Великобритания рядом с женой.