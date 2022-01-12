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пятница, 14 января 2022 00:46

Как восстанавливали Ташкент после землетрясения - подборка фото
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Узбекский национальный академический драматический театр
Фото: Fortepan
Стадион "Пахтакор"
Октябрьский базар
Октябрьский базар
Октябрьский базар

Gazeta.ua собрала фото столицы Узбекистана Ташкента в 1968 году.

26 апреля 1966 года в городе произошло разрушительное землетрясение. Оно уничтожило более 36 тысяч жилых домов и общественных сооружений.

После стихийного бедствия началось восстановление. Правительство решило вместо восстановления разрушенных старых одноэтажных глинобитных жилищ построили новые современные многоэтажки.

Восстанавливать Ташкент помогали другие республики СССР. В районе Чиланзара работали строители из Украины.

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С сентября 1991 года Ташкент – столица независимого Узбекистана.

Gazeta.ua собрала старинные фото польского города Ряшева. Город существовал при Киевской Руси. Он был пограничным поселением Перемышльской земли.

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