Как восстанавливали Ташкент после землетрясения - подборка фото

Gazeta.ua собрала фото столицы Узбекистана Ташкента в 1968 году.
26 апреля 1966 года в городе произошло разрушительное землетрясение. Оно уничтожило более 36 тысяч жилых домов и общественных сооружений.
После стихийного бедствия началось восстановление. Правительство решило вместо восстановления разрушенных старых одноэтажных глинобитных жилищ построили новые современные многоэтажки.
Восстанавливать Ташкент помогали другие республики СССР. В районе Чиланзара работали строители из Украины.
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С сентября 1991 года Ташкент – столица независимого Узбекистана.
Gazeta.ua собрала старинные фото польского города Ряшева. Город существовал при Киевской Руси. Он был пограничным поселением Перемышльской земли.
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