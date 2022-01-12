Вдохновлявшая Пикассо и Шагала украинка очаровала мир наивностью

12 января отмечают день рождения всемирно известной художницы, мастерицы наивного искусства Марии Аксентьевны Примаченко. Родилась в 1909 году в селе Болотня, когда-то Иванковского, а ныне Вышгородского района Киевской области.

Об украинской народной художнице узнал весь мир благодаря своим работам в жанре наивного искусства. Лауреат Национальной премии Украины им. Т. Г. Шевченко, Заслуженный деятель искусств УССР, народная художница Украины всю жизнь прожила в родной Болотне.

Автор: www.baba-deda.ru Марія Приймаченко

С детства болела полиомиелитом, ее правая нога была короче, поэтому Марии приходилось всю жизнь носить протез. Чтобы прикрыть его, всегда надевала длинные юбки. Но болезнь что-то забрала, а что-то дала: из-за нее Мария стала крайне наблюдательной, имела острый слух и зрение.

Первые рисунки сделала на родительском доме еще в детстве - синеватым илом, который нашла, когда пасла гусей. Нарисовала пышные цветы. Вскоре односельчане стали обращаться к девочке, чтобы и им создала такую ​​красоту.

В школу не ходила, дома стала рисовать и ткать. Ее панно принимают на областные выставки.

Когда в 1934-м в Киеве открыли Школу народных мастеров, через некоторое время в нее пригласили и Марию Примаченко. Через два года ее работы не просто попали на Первую Республиканскую выставку народного творчества, а получили целый экспозиционный зал. За участие Марию Аксентьевну наградили дипломом I степени. Эту выставку демонстрировали в Москве, Ленинграде, Варшаве. В следующем году работы художницы выставляли в Париже. С этого времени ее произведения с неизменным успехом экспонируют в Париже, Варшаве, Софии, Монреале, Праге.

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Одну из выставок Марии Примаченко посетил Пабло Пикассо. Впоследствии признался, что очарован великолепными работами гениальной женщины. Причудливыми существами из работ талантливой украинки вдохновлялся Марк Шагал - настолько, что перенял в собственное творчество подобные мотивы.

Фото: holos.fm

Пока мир увлекался ее искусством, в родном селе в 70 км от Киева Примаченко была обычной женщиной с непростой судьбой: стала матерью-одиночкой после того, как муж погиб на войне.

Односельчане долго считали творчество Примаченко чудаковатым и не верили в его широкую славу. В деревне женщину знали больше как хорошую швею, которая могла без единой примерки сшить лучшую рубашку. Убедить в том, что рядом живет успешная мастерица, сумели даже не регулярные посещения режиссера Сергея Параджанова, поэтов Тычины и Бажана, а патефон и проведенный телефон.

Мария Аксентьевна не любила рисовать животных реалистично.

"Зачем рисовать их такими, как есть они и так красивы. А я рисую на радость людям", - говорила.

В ее наследии более 1 тыс. картин. Когда рисовала, никогда не смешивала краски, кисточки делала сама из кошачьей шерсти.

Еще одной изюминкой стали подписи-прибаутки к картинам. Художественный образ и стихотворные подписи синхронны: "Три буслики у горосі живуть у нас і досі".

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Есть непосредственно производные от народной лубочной морализации: "Лежек лег под яблоней, чтобы яблоко само упало в рот, а оно его в лоб". Есть и работы с эстетикой газетного репортажа: "Свинарка виростила тисячу сімдесят поросят". Случаются и короткие прибаутки: "Куріпочки пляшуть і хліб пашуть", "Собачка Ада не боїться гада", "Ворон дві баби мав - обох обнімав", "Веснянки-роговички - веселії птички".

С конца 1960-х до 1980-х в издательстве "Радуга" вышли шесть книг, иллюстрированных Марией Примаченко. В 1986 году создала серию работ, посвященную Чернобылю.

Художница дожила до солидного возраста. Умерла 18 августа 1997 года в собственном доме. Похоронили ее на сельском кладбище родного села Болотня.

Ее работы оказали колоссальное влияние на искусство второй половины XX в. - начала XXI в. И до сих пор не теряют популярности.

Мария Примаченко рисовала и правой, и левой рукой. В конце 1980-х ее произведения стоили приблизительно 500 руб за ватманский лист. А сегодня - по меньшей мере $1000. Умножив на эту сумму по крайней мере пару тысяч созданных ею шедевров, получаем миллионы в любой валюте. Но для украинской культуры эти рисунки бесценны.