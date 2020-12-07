 
Ексклюзивы
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 288
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2853
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1521
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1557
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1737
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 288
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1044
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5760
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
Фото
Все фото
5
7
6
6
5
Серебряные арабские, английские и баварские монеты - под полом обнаружили клад викингов
Серебряные арабские, английские и баварские монеты - под полом обнаружили клад викингов
Проклинала свою жизнь. Сегодня 120 лет Екатерине Белокур
Проклинала свою жизнь. Сегодня 120 лет Екатерине Белокур
Легендарная каскадерша побила рекорд скорости
Легендарная каскадерша побила рекорд скорости
Украинский самолет установил 7 мировых рекордов
Украинский самолет установил 7 мировых рекордов
Родился основатель крупнейшего производителя бензиновых двигателей
Родился основатель крупнейшего производителя бензиновых двигателей
Видео
Все видео
Украина отмечает День Вооруженных сил
Украина отмечает День Вооруженных сил
Показали, как польские войска входили в украинский город
Показали, как польские войска входили в украинский город
Представили книгу воспоминаний о Революции достоинства
Представили книгу воспоминаний о Революции достоинства
Марш миллиона: началась Революция достоинства
Марш миллиона: началась Революция достоинства
Определили возраст лодки, которую вытащили из реки
Определили возраст лодки, которую вытащили из реки
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 288
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2853
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
5 Просмотров: 1575
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1044
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 324
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 декабря 2020
Просмотров: 675
Чарівна паличка
– Ми були йому непотрібні, але мстився мамі та забирав нас на вихідні, – каже Олеся. Коли батьки розлучилися, їй було 5 років, а ...
понедельник, 07 декабря 2020 14:53

Проклинала свою жизнь. Сегодня 120 лет Екатерине Белокур
7

  Комментировать

О начале своего творчества Екатерина Билокур вспоминала: «В будни мне рисовать запрещалось. Разрешалось делать, что хочу, только в воскресенье, после обеда»
Фото: na-skryzhalyah.blogspot.com
О начале своего творчества Екатерина Билокур вспоминала: «В будни мне рисовать запрещалось. Разрешалось делать, что хочу, только в воскресенье, после обеда»
О начале своего творчества Екатерина Билокур вспоминала: «В будни мне рисовать запрещалось. Разрешалось делать, что хочу, только в воскресенье, после обеда»
О начале своего творчества Екатерина Билокур вспоминала: «В будни мне рисовать запрещалось. Разрешалось делать, что хочу, только в воскресенье, после обеда»
О начале своего творчества Екатерина Билокур вспоминала: «В будни мне рисовать запрещалось. Разрешалось делать, что хочу, только в воскресенье, после обеда»

Украинская художница Екатерина Белокур родилась 7 декабря 1900 года в селе Богдановка - теперь Яготинский район Киевской области.

Ее в школу не водили. Букварем овладела дома за неделю. 1924-го вычитала в журнале о Миргородском художественно-керамическом техникуме. Не говоря никому, взяла 2 свои картины и поездом уехала в город. Не приняли, потому что не было начального образования.

1928 года пыталась поступить в Киевский театральный техникум, потому играла в сельском кружке. Отказали.

Начала формировать собственный стиль рисования. Ссорилась с матерью и отцом из-за увлечения. Как-то пошла топиться в местной реке Чугмака. Бросаться не решилась, но долго стояла в ледяной воде. Испуганные родители разрешили рисовать. Из-за переохлаждения, начала болеть полиартритом, жаловаться на боли в ногах и голове.

"Не хотела я топиться. Жить хотела, - признавалась позже. - Cамой же было интересно, выйдет из меня художник или нет. Думаю, утону, не утону, а мать попугаю".

1940 года написала певице Оксаны Петрусенко с просьбой помочь организовать выставку. Дорисовывала в письме корзину с точками и запятыми и попросила расставить их по своему усмотрению. Певица обратилась к резчику Владимиру Хатько. 11 картин Екатерины Белокур выставили в Полтавском доме народного творчества. Премировали поездкой в ​​художественные заведения Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Сорванный цветок - уже не цветок": Катерина Белокур увлекалась природой и сама изготавливала кисти

"Она проклинала свою жизнь. Корилась, что родные и близкие ее не понимают, что она в селе чужая, - вспоминала художница Надежда Клейн о Екатерине Билокур. - Однако прожить без Богдановки не смогла бы. Здесь витало ее вдохновение, сильнее чем страдания, и звало постоянно к творчеству".

1954-го на международной выставке в парижском Лувре выставили 8 картины Екатерины Белокур. О них одобрительно отзывался Пабло Пикассо. "Березку" и "Царь-колос" похитили.

Умерла Екатерина Белокур 10 июня 1961 года после операции на желудке в Яготинской районной больнице. Жаловалась на сильные боли, но была против вмешательства. Говорила, что "зарежут". Обнаружили рак желудка. Похоронили в Богдановке.

Google посвятил дудл 120-летию со дня рождения украинской художницы, виртуоза-самоучки Екатерины Белокур.

"Поздравляем с днем ​​рождения художницы, которая доказала, что раскрыть творческий потенциал никогда не поздно", - пишут в публикации от Google.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Проклинала свою жизнь. Сегодня 120 лет Екатерине Белокур». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
декабря

Проклинала свою жизнь. Сегодня 120 лет Екатерине Белокур

Встретились президенты трех стран

Японцы обстреляли американскую авиабазу в Тихом океане

Самое читаемое
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 8 Просмотров: 43389
&quot;К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче&quot;. Неделя в цитатах от Gazeta.ua.
"К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче". Неделя в цитатах от Gazeta.ua.
 Просмотров: 9675
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе - Хомчак
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе - Хомчак 1 Просмотров: 7857
Ее фото в купальнике имел каждый дальнобойщик
Ее фото в купальнике имел каждый дальнобойщик
 Просмотров: 7182
Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем
Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем
 Просмотров: 6867
История
Серебряные арабские, английские и баварские монеты - под полом обнаружили клад викингов
Серебряные арабские, английские и баварские монеты - под полом обнаружили клад викингов
5
 Просмотров: 414
Встретились президенты трех стран
Встретились президенты трех стран
 Просмотров: 216
Японцы обстреляли американскую авиабазу в Тихом океане
Японцы обстреляли американскую авиабазу в Тихом океане
 Просмотров: 1089
На месте древних африканских деревень обнаружили товары из Средиземноморья
На месте древних африканских деревень обнаружили товары из Средиземноморья Просмотров: 171
Легендарная каскадерша побила рекорд скорости
Легендарная каскадерша побила рекорд скорости
6
 Просмотров: 873
Больше всего комментируют
9
Президент посетил бойцов на линии фронта в зоне ООС
8
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
5
Украина создала собственную армию
5
Макароны и хлеб опасные для мозга - ученые
2
Украина отмечает День Вооруженных сил
Голосов: 468
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть