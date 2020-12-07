Проклинала свою жизнь. Сегодня 120 лет Екатерине Белокур

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Украинская художница Екатерина Белокур родилась 7 декабря 1900 года в селе Богдановка - теперь Яготинский район Киевской области.

Ее в школу не водили. Букварем овладела дома за неделю. 1924-го вычитала в журнале о Миргородском художественно-керамическом техникуме. Не говоря никому, взяла 2 свои картины и поездом уехала в город. Не приняли, потому что не было начального образования.

1928 года пыталась поступить в Киевский театральный техникум, потому играла в сельском кружке. Отказали.

Начала формировать собственный стиль рисования. Ссорилась с матерью и отцом из-за увлечения. Как-то пошла топиться в местной реке Чугмака. Бросаться не решилась, но долго стояла в ледяной воде. Испуганные родители разрешили рисовать. Из-за переохлаждения, начала болеть полиартритом, жаловаться на боли в ногах и голове.

"Не хотела я топиться. Жить хотела, - признавалась позже. - Cамой же было интересно, выйдет из меня художник или нет. Думаю, утону, не утону, а мать попугаю".

1940 года написала певице Оксаны Петрусенко с просьбой помочь организовать выставку. Дорисовывала в письме корзину с точками и запятыми и попросила расставить их по своему усмотрению. Певица обратилась к резчику Владимиру Хатько. 11 картин Екатерины Белокур выставили в Полтавском доме народного творчества. Премировали поездкой в ​​художественные заведения Москвы.

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"Она проклинала свою жизнь. Корилась, что родные и близкие ее не понимают, что она в селе чужая, - вспоминала художница Надежда Клейн о Екатерине Билокур. - Однако прожить без Богдановки не смогла бы. Здесь витало ее вдохновение, сильнее чем страдания, и звало постоянно к творчеству".

1954-го на международной выставке в парижском Лувре выставили 8 картины Екатерины Белокур. О них одобрительно отзывался Пабло Пикассо. "Березку" и "Царь-колос" похитили.

Умерла Екатерина Белокур 10 июня 1961 года после операции на желудке в Яготинской районной больнице. Жаловалась на сильные боли, но была против вмешательства. Говорила, что "зарежут". Обнаружили рак желудка. Похоронили в Богдановке.

Google посвятил дудл 120-летию со дня рождения украинской художницы, виртуоза-самоучки Екатерины Белокур. "Поздравляем с днем ​​рождения художницы, которая доказала, что раскрыть творческий потенциал никогда не поздно", - пишут в публикации от Google.