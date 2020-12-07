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понедельник, 07 декабря 2020 13:10

Новый дудл посвятили украинской художнице

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Новый дудл посвятили украинской художнице
7 декабря отмечают День ангела Екатерины. Фото: pinterest.com

Google посвятил дудл 120-летию со дня рождения украинской художницы, виртуоза-самоучки Екатерины Белокур.

"Поздравляем с днем ​​рождения художницы, которая доказала, что раскрыть творческий потенциал никогда не поздно", - пишут в публикации от Google, передает РБК.

Екатерина Белокур родилась в 1900 году в селе Богдановка Полтавской губернии. Девушку не отдали в школу, чтобы покупать меньше одежды и обуви. Она работала на ферме, а в свободное время рисовала. Екатерина делала кисти из подручных материалов, краски из таких продуктов, как свекла и бузина.

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В 1940-м Белокур написала благодарственное письмо украинской певице Оксане Петрусенко, чью песню услышала по радио. В конверт еще вложила рисунок калины на кусочке полотна.

Петрусенко помогла художнице организовать первые выставки. Вскоре работы Екатерины достигли всемирной славы.

Наиболее полное собрание работ художницы представлены в картинной галерее Яготинского государственного исторического музея. Также более 500 экспонатов хранятся в Музее-усадьбе Екатерины Белокур в селе Богдановка Яготинского района Киевской области.

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