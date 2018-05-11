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суббота, 12 мая 2018 08:20

Президента США наградили титулом почетного доктора Киевского университета

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Президента США наградили титулом почетного доктора Киевского университета
1862/5000 Podruzhzhya Klintoniv ta Leonid Kuchma v Ukrayini. Foto: ua.korrespondent.net Tse buv yoho pershyy vizyt. CHYTAYTE TAKOZH: "Boritesya-poborete" - yak prezydent Bill Klinton vdruhe vidvidav Kyyiv Ofitsiyna chastyna vizytu pochalasya z vidviduvannya prezydent·sʹkym podruzhzhyam Babynoho Yaru i pokladannya vinkiv do mohyly Nevidomoho soldata v parku Slavy. Na nastupnyy denʹ prezydent spilkuvavsya zi student·sʹkoyu audytoriyeyu universytetu im. Shevchenko. Klinton zaklykav borotysya za utverdzhennya demokratiyi ta poobitsyav pidtrymku Ameryky. "Yak nikoly, Amerytsi potribna sylʹna, demokratychna Ukrayina-partner. I khocha komunizm v Ukrayini otrymav porazku, ale povnistyu demokratiya ne peremohla. Ameryka bude poryad z vamy u vashiy borotʹbi za kvituche maybutnye. YA pevnyy, shcho Ukrayina same zaraz maye naykrashchi shansy za tysyachu rokiv dosyahty svobody ta protsvitannya", - hovoryv todi prezydent SSHA. Takozh ukrayinsʹkoyu zatsytuvav Shevchenka: "Boritesya-poborete". Zavershyv vystup slovamy "Slava Ukrayini!" takozh ukrayinsʹkoyu. Persha ledi Klinton v tsey chas vidviduvala ukrayintsiv v mistsevomu polohovomu budynku. Klinton vyznav problemu Krymu vnutrishnʹoyu spravoyu yedynoy i nedilymoyi Ukrayiny ta poobitsyav $250 mln na zakupivlyu enerhonosiyiv, a yoho druzhyna - liky na $3,6 mln. Pid chas perebuvannya u Bilomu Domi Bil Klinton vidvidav Ukrayinu trychi : u 93-mu, 95-mu ta 2000-mu rokakh. Pislya zakinchennya yoho terminu v Bilomu Domi Bill Klinton zaymavsya blahodiynoyu diyalʹnistyu ta vystupav z promovamy v bahatʹokh navchalʹnykh zakladakh ta dlya zahalʹnoyi audytoriyi. Vin takozh ye zasnovnykom Fundatsiyi Vilʹyama Klintona, yaka zaymayetʹsya humanitarnoyu dopomohoyu na mizhnarodniy areni i pikluyetʹsya vdoskonalennyam systemy profilaktyky ta likuvannya SNIDu ta problemoyu hlobalʹnoho poteplinnya. Naychastishe kolyshniy prezydent SSHA z·haduye Ukrayinu u zvʺyazku iz problemoyu nerozpovsyudzhennya yadernoyi zbroyi ta pidhotovkoyu do zakryttya Chornobylʹsʹkoyi AES. Чета Клинтонов и Леонид Кучма в Украине. Фото: ua.korrespondent.net

12 мая 1995 года во второй день официального визита в Украину президент США Билл Клинтон выступил перед стенами Киевского университета и провозгласил: "Слава Украине!". Его наградили титулом почетного доктора Киевского университета.

46-летний Билл Клинтон был избран президентом США в 1992 году, опередив своего конкурента из Республиканской партии Джорджа Буша-старшего. В 1993 году он подписал Договор между Россией и США о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, к которому присоединились Украина и Казахстан. В марте 1994 года во время визита Президента Украины Леонида Кравчука в США Клинтон подписал "Совместное заявление о развитии дружбы и сотрудничества между двумя странами". В декабре того же года был подписан Будапештский меморандум. В обмен на отказ от ядерного оружия Билл Клинтон принял приглашение Леонида Кучмы посетить Украину. Это был его первый визит.

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Официальная часть визита началась с посещения президентской четой Бабьего Яра и возложение венков к могиле Неизвестного солдата в парке Славы. На следующий день президент общался со студенческой аудиторией университета им. Шевченко. Клинтон призвал бороться за утверждение демократии и пообещал поддержку Америки.

"Как никогда, Америке нужна сильная, демократическая Украина-партнер. И хотя коммунизм в Украине потерпел поражение, но полностью демократия не победила. Америка будет рядом с вами в вашей борьбе за цветущее будущее. Я уверен, что Украина именно сейчас имеет лучшие шансы в тысячу лет достичь свободы и процветания", - говорил тогда президент США. Также украинский процитировал Шевченко: "Боритесь-поборете". Завершил выступление словами "Слава Украине!" также украинский.

Первая леди Клинтон в это время посещала украинцев в местном роддоме. Клинтон признал проблему Крыма внутренним делом единой и неделимой Украины и пообещал $250 млн на закупку энергоносителей, а его жена - лекарства на $3,6 млн. Во время пребывания в Белом Доме Билл Клинтон посетил Украину трижды: в 93-м, 95-м и 2000-м годах.

После окончания его срока в Белом Доме Билл Клинтон занимался благотворительной деятельностью и выступал с речами во многих учебных заведениях и для общей аудитории. Он также является основателем Фонда Уильяма Клинтона, которая занимается гуманитарной помощью на международной арене и заботится совершенствованием системы профилактики и лечения СПИДа и проблемой глобального потепления. Чаще всего бывший президент США вспоминает Украину в связи с проблемой нераспространения ядерного оружия и подготовкой к закрытию Чернобыльской АЭС.

Автор: Ольга Васьків
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Дата
12
мая

Президента США наградили титулом почетного доктора Киевского университета

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