Правил службу сидя: в музее показали Евангелие, жезл и посуду митрополита Шептицкого

Фото: Валерий Шмаков

В бывших кельях костела Св. Казимира во Львове открыли Музей митрополита Андрея Шептицкого.

Директор музея, отец Севастьян (Дмитрух) собрал более полутысячи вещей митрополита Андрея, его брата блаженного Климентия, семьи Шептицких-Фредров.

Идею создать музей вынашивал еще с советских времен, когда УГКЦ была в подполье. После смерти Шептицкого немало его личных вещей, такие как иконы, картины, скульптуры, древние книги и предметы обихода, монахам удалось скрыть от советской власти.

В экспозиции есть наивысшие атрибуты митрополита - омофор (плат с крестами, что является частью богослужебного одеяния епископа - Gazeta.ua), жезл и митра (головной убор священника). На стендах - молитва Шептицкого о Божьей мудрости, его фото и цитаты. Кроме этого, можно услышать его голос, записанный во время выступления на радио.

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Уникальными экспонатами являются кивот XVIII в. (футляр для церковной утвари), чаша и дискос (священная посудина, образ блюда из Тайной вечери), которыми пользовался митрополит Андрей для частных богослужений в часовне митрополичьих палат. Рядом иконы авторства Анатолия Яблонского, а также дикирий и трикирий (подсвечники - Gazeta.ua), изготовленные для Шептицкого в 1900 году техникой резьбы по дереву (мастер М. Шкрибляк). Эти же иконы и подсвечники стояли у гроба Шептицкого в 1944 году.

Доступен для осмотра стол, за которым правил литургию сидя. Из-за болезни вынужден был передвигаться на инвалидной коляске.

Автор: Валерий Шмаков Икона авторства Анатолия Яблонского (слева), которая стояла у гроба Шептицкого в 1944 году. Также стол (нач. XX в.), за которым митрополит правил службу сидя

За стеклом выставлены четки и личное Евангелие XIX в, изданное в Москве на церковнославянском языке. Ежедневно использовал его на литургии в часовне. Четки в 1906 г. привез со Святой земли. Также представлена епископская шляпа Шептицкого с гербом Папы Римского, выданная ему в Ватикане.

В шкафах, которые стояли в митрополичьих палатах на Святоюрской горе, выставлены семейное серебро и посуда с гербом графов Шептицких. В личной библиотеке есть его молитвенник и экслибрис (печать - Gazeta.ua). В ящике лежат пиюск митрополита (головной убор католического священника), пояс монашеского ордена Василиан, которым подвязывался до конца жизни, а также шапочка, в которой его можно увидеть на прижизненных фото.

Сохранилась его личная трость, изготовленная в Лондоне в 1920-е. Правда, укороченная. После смерти митрополита его секретарь отец Владимир Грицай подрезал ее под свой рост. Также можно осмотреть льняные ноши, которыми монахи поднимали митрополита, чтобы перестелить ему постель, когда он был тяжело болен.

Также среди уникальных экспонатов - портрет Шептицкого под названием "Украинский Моисей", написанный художником Алексеем Новакивским, который был его другом. Картина передана в музей при жизни митрополита, но в 60-х утеряна. Совсем недавно случайно найдена о. Севастьяном.

"Эта экспозиция не только демонстрирует экспонаты, но и освещает три достоинства митрополита, которые актуальны для современного мира. Это отказ от материальных благ, его вера и то, как он мужественно переносил болезнь. Шептицкий достойно прошел испытание, показывая пример другим. Показательным является его белый льняной плащ, выставленный здесь. Митрополит Андрей был графом из богатой семьи, а пользовался простой одеждой в заплатах. Трудно было его уговорить надеть что-то новое. Рассказывают, что монашки отрезали и меняли в плаще рваный рукав, когда Шептицкий спал", - говорит художник-реставратор, автор экспозиции Ирина Гирна.

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По ее словам, он очень просто и легко говорил с простыми людьми.

Автор: Валерий Шмаков Фото митрополита Андрея Шептицкого с монахинями и детьми

"По групповым фото видно, насколько люди его уважали и воспринимали его науку. В начале XX в. люди еще верили в суеверия, язычество. Митрополит их обращал на путь истинный, занимался просвещением", - добавила Гирна.

Сейчас экспозиция расположена только на первом этаже. В будущем планируется привлечь больше пространства, ведь коллекция большая и будет пополняться.

"Каждая из этих вещей после смерти митрополита жила своей, порой почти детективной, жизнью. У нас в планах сделать фильм, как эти вещи отец Севастьян собирал и прятал. Мы знаем о местонахождении еще нескольких вещей, пока ведем переговоры. В частности, о мебели из семейного имения в Прилбичах. Несомненно, люди имеют еще много скрытых раритетов, о которых мы не знаем, поэтому с радостью принимаем на хранение в музей", - отметила Ирина Гирна.

Доктор теологии и философии, депутат галицкого сейма Андрей Шептицкий был предстоятелем Украинской греко-католической церкви с 1901-го до смерти в 1944 году. При нем в церковное богослужение ввели живой украинский язык. Реформировали богословское образование, реорганизовали духовную семинарию во Львове. Шептицкий поддерживал украинские частные школы, щедро спонсировал украинские культурно-просветительские общества, многих учеников-богословов направлял на учебу в Рим, Инсбрук, Фрибур, Вену. Также владыка занимался приютами, убежищами, детскими садами, финансово поддерживал научные, образовательные, культурно-художественные учреждения, издательства и общественные организации.