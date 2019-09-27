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пятница, 27 сентября 2019 13:15

Расстреляли семью украинского митрополита

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Расстреляли семью украинского митрополита
Семья Шептицких у входа в родовое имение в Прилбичах, Львовской области Фото: pilgrimage.in.ua

Графа Льва Шептицкого расстреляли агенты НКВД 27 сентября 1939-го в Прилбичах, Львовской области. Вместе с ним убили жену Ядвигу и остальных членов семьи со слугами - вместе 13 человек.

Мужчина был братом митрополита украинской греко-католической церкви Андрея Шептицкого. Событие состоялось, когда СССР активно захватывал земли Галичины и помогал III Рейху разгромить Польшу, а с ней и активное украинство.

К самому митрополиту российские власти относилась с неприязнью и опаской с начала XX в. Он активно поддерживал украинское национальных движение в Галичине. Еще в период Первой мировой войны царское правительство арестовало его во Львове и сослало в Курск, а затем в Суздальский монастырь. Мужчина выйдет из него калекой.

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Большевики ненавидели его по той же причине, что и царские приспешники. Чекисты совершили надругательство над родовой усыпальницей Шептицких. Ограбили родовое имение. Все ценные древние документы сожгли.

Сам Шептицкий писал письма Иосифу Сталину и Никите Хрущеву. Протестовал против действий советской власти. Также событие стало одной из причин, почему митрополит приветствовал немецкие войска 1941-го.

СССР напал на Польшу без объявления войны 17 сентября 1939-го. Выступил как союзник III Рейха и нарушил ряд международных соглашений. Советские войска заняли западноукраинские и западнобелорусские земли.

Совместное вторжения в Польшу тайно согласовали Пактом Молотова-Риббентропа от 23 августа. Формальным поводом стало бегство польского правительства за границу.

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Дата
27
сентября

Расстреляли семью украинского митрополита

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