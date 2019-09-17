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вторник, 17 сентября 2019 10:00

Россия нарушила 5 международных договоров

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Россия нарушила 5 международных договоров
Немецкие и советские войска на совместном параде в Бресте празднуют разгром Польши Фото: thequestion.ru

СССР напал на Польшу без объявления войны 17 сентября 1939-го. Выступил как союзник III Рейха и нарушил ряд международных соглашений. Советские войска заняли западноукраинские и западнобелорусские земли.

Совместное вторжения в Польшу тайно согласовали Пактом Молотова-Риббентропа от 23 августа. Формальным поводом стало бегство польского правительства за границу.

"Польское государство и его правительство фактически перестали существовать. Тем самым прекратили действия договора, заключенные между СССР и Польшей. Предоставленная самой себе и оставленная без руководства, Польша превратилась в удобное поле для всяких случаев и неожиданностей, которые могут создать угрозу для СССР. Поэтому советское правительство не может больше нейтрально относиться к этим фактам", - объясняли нападение.

Украинские и белорусское население было объявлено беззащитным, поэтому Красной Армии приказали взять их "под защиту".

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Передовые отряды СССР имели около 600 тыс. человек, 4,7 тыс. танков, 3,3 тыс. самолетов. Они быстро разгромили польских пограничников. Первым городом, который захватили "красные" стало Ровно, впоследствии - Чертков. На следующий день взяли Тернополь, Збараж, Коломыю, Дубно, Луцк. Приказано не допустить отступления польских войск в Румынию.

19 сентября подошли ко Львову, где произошли столкновения с нацистами, которые согласились снять его блокаду и уйти на запад. Через 3 дня польский гарнизон Львова капитулировал. СССР пообещает офицерам личную свободу, неприкосновенность имущества, право на выезд. При выходе из города безоружных польских солдат окружили войска НКВД. Впоследствии поляков отправили в лагеря смерти. Там получили статус "вооруженных бандитов" и расстреляны в Катыни Смоленской области, Россия.

Красная Армия продолжала боевые действия против поляков, но у последних сил сопротивляться уже не было. Польша была уничтожена.

Результатом Польского похода станет подписание Договора о дружбе и границе между СССР и Рейхом. СССР получит Литву в свою сферу влияния. Присоединит территории Западной Украины и Западной Белоруссии. При этом нарушит 5 международных договоров, которые обязался выполнять: Рижский мир 1921-го, пакт Бриана-Келлога 1929-го, конвенцию об определении агрессии 1933-го, договор о ненападении 1932-го и коммюнике о мирных отношениях 1938-го.

23 августа 1939-го Советский Союз и нацистская Германия подписали соглашение о ненападении, получившее название Пакта Молотова-Риббентропа. По этому соглашению стороны обязывались воздерживаться от нападения друг на друга. К тексту договора прилагался секретный дополнительный протокол, которым устанавливалось разграничение территориальных интересов сторон в Европе.

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Дата
17
сентября

Россия нарушила 5 международных договоров

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