Жертвам неважно, какой режим лишил их свободы - сегодня годовщина подписания судьбоносного соглашения

23 августа 1939 подписали Пакт Молотова-Риббентропа. Фото: nara.gov

23 августа 1939-го Советский Союз и нацистская Германия подписали соглашение о ненападении, получивший название Пакта Молотова-Риббентропа.

"По этому соглашению стороны обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. К тексту договора прилагался секретный дополнительный протокол, которым устанавливалось разграничение территориальных интересов сторон в Европе - распределение стран Восточной Европы на сферы немецких и советских интересов", - сообщает Украинский институт национальной памяти.

Тайный протокол предусматривал ликвидацию Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Территория западных Украины и Белоруссии должна была стать частью СССР. Для пропаганды своих действий советский режим использовал риторику о единстве украинцев и белорусов. На самом деле диктатора Иосифа Сталина интересовало расширение его государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывший российский следователь пытается возбудить дело против Сталина

1 сентября 1939-го Германия вторглась в Польшу. 17 сентября 1939-го на территорию Польши с востока вошли советские войска. Началась Вторая мировая война. Советский Союз с сентября 1939-го по июнь 1941 года оставался союзником Третьего рейха, поставляя ему необходимы для ведения агрессии в Европе сырье и материалы.

В 2008-м Европейский парламент объявил 23 августа Днем памяти жертв сталинизма и нацизма.

"Важно помнить о людях, которые активно выступали против тоталитарного правления и кого жители Европы должны воспринимать как героев тоталитарной эпохи за их самоотверженность, верность идеалам, честь и мужество. Жертвам неважно, какой режим лишил их свободы, подвергал пыткам или убивал. Без правды и памяти не может быть примирения", - говорится в резолюции Европейского парламента по европейской сознания и тоталитаризма от 2 апреля 2009-го.

В Отраслевом государственном архиве Службы безопасности Украины нашли неизвестные фотографии организаторов Голодомора 1932-33-х. Все они сделаны во Киеве и датируются 1934-1936-ми.