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среда, 29 июля 2020 13:12

44 года возглавлял Греко-католическую церковь- чем жил митрополит Шептицкий

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44 года возглавлял Греко-католическую церковь- чем жил митрополит Шептицкий
Андрей Шептицкий ввел украинский язык в церковную службу Фото: dyvys.info

29 июля 1865 года в Прилбичах - современного Яворовского района Львовской области - родился будущий митрополит Украинской греко-католической церкви Андрей Шептицкий.

Предстоятелем он был с 1901-го до смерти в 1944 году. При нем в церковное богослужение ввели живой украинский язык. Реформировали богословское образование, реорганизовали духовную семинарию во Львове. Шептицкий поддерживал украинские частные школы, щедро спонсировал украинские культурно-просветительские общества, многих учеников-богословов направлял на учебу в Рим, Инсбрук, Фрибург, Вену. Также Владыка занимался приютами, убежищами, детскими садами, финансово поддерживал научные, образовательные, культурно-художественные учреждения, издательства и общественные организации.

Шептицкий известен как религиозный, политический деятель и меценат. Также он был предпринимателем и финансистом.

Андрей Шептицкий вкладывал средства в развитие проектов. Заботился о том, чтобы священники овладевали светскими ремеслами - торговлей, бухгалтерией, кооперацией, земледелием.

УГКЦ не имела никакой государственной поддержки. Шептицкий сформировал церковную структуру, которая решала хозяйственные нужды галичан. Митрополит давал личные средства и свою землю на организацию кооперативного лицея, садово-огородной и земледельческой школ.

В 1910 году митрополит вошел в состав комитета основателей Земельного банка гипотечного. Это первый украинский банк, созданный на основе ипотеки. Учреждение помогало украинским кооперативам. Среди них был Маслосоюз. Его кооперативы поставляли 60% всей молочной продукции в Галичине. Шептицкий призывал украинцев устраивать кооперативы для конкуренции с поляками.

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В 1922 году Шептицкий стал совладельцем первой украинской фабрики сладостей "Фортуна". Ее открыла Климентина Авдикевич, вдова профессора Перемышльской гимназии. Вложила в дело недвижимость стоимостью $10 тыс. Такую же сумму инвестировал в производство игумен Успенской лавры, брат Андрея Климентий Шептицкий. Ему брат передал свою долю. Когда дела на фабрике наладились, братья Шептицкие отказались от своих имущественных прав в пользу Климентины Авдикевич. В 1935 году фабрика экспортировала свои сладости в западные государства.

Во времена Украинской революции 1917-1921 годов он использовал весь свой авторитет и талант дипломата для поддержки Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. 28 февраля 1918 года митрополит выступил с речью в Палате господ в Вене относительно заключения Брестского договора, после чего Холмщина все-таки отошла к УНР. В 1919 году благодаря Шептицкому Ватикан во главе с Папой Бенедиктом XV признал УНР. В марте 1939 года он поддержал создание Карпатской Украины, а в июне 1941-го благословил провозглашение Акта восстановления Украинского государства.

Андрей Шептицкий имел огромное влияние не только на Галичине, но и по всему миру. В 1921-1923 годах митрополит Андрей посетил украинскую диаспору за океаном - в Канаде, США, Аргентине, Бразилии. Кроме дипломатических контактов, он организовал сбор пожертвований на содержание галицких сирот, которых после Первой мировой войны появилось очень много.

Шептицкий одним из первых поднял мировое сообщество против Голодомора 1932-1933 годов, начал акцию по сбору помощи для голодающих на Приднепровье. Правда, советское правительство от этой помощи отказалось, а организованная позже информационная кампания по уменшению масштабов Голодомора нивелировала эти усилия. Позже митрополит вел переговоры с Голливудом о съемках фильма о Голодоморе.

До сих пор стоит вопрос об объявлении Андрея Шептицкого Праведником народов мира за спасение евреев. Этого звания были удостоены монахи, выполнявшие установки своего митрополита. Среди них: архимандрит монахов-студитов Климентий Шептицкий, мать-игуменья Иосифа (Елена Витер), которая руководила всеми женскими монастырями, и отец Марко Стек, который занимался изготовлением фальшивых документов для евреев и переправлял их в монастыри. А вот относительно самого Андрея Шептицкого мемориал Яд Вашем сих пор не принял такого решения, несмотря на неоднократные обращения Курта Левина, сына львовского раввина, которого вместе с другими евреями митрополит приютил в своем доме во время нацистской оккупации Галичины.

Открытым остается и вопрос беатификации митрополита. Первая такая попытка состоялась еще в середине 50-х ХХ в. Впоследствии поднималась в 1960 годах, но имела целый ряд трудностей. Главными противниками этого выступали польские представители Конгрегации по делам святых, обвиняли митрополита в "недостаточно активной позиции" в противодействии конфликта между украинцами и поляками в годы Второй мировой войны на Волыни.

Новый импульс дело беатификации получило после визита в Украину в 2001 году Папы Иоанна Павла II, который неоднократно одобрительно отзывался о Шептицком. В 2015 году "процесс обвинения, оправдания и исследования исторических документов", длившийся почти полвека, закончился. Папа Римский провозгласил всему миру героические добродетели Шептицкого, после чего Католическая церковь назвала его Праведным митрополитом. Для окончательного завершения процесса требуется подтверждение чудесного оздоровления неизлечимо больного благодаря молитвам к владыке Андрею.

Доктор теологии и доктор философии Андрей Шептицкий 30 января 1901 года стал галицким митрополитом. Интронизация состоялась в соборе Святого Юра во Львове. Он был депутатом галицкого краевого сейма и австрийского сената. Возглавлял делегацию к императору Францу Иосифу I, требовавшую равных прав для украинцев Галичины.

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29
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44 года возглавлял Греко-католическую церковь- чем жил митрополит Шептицкий

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