Во Львове открыли мурал посвященный Андрею Шептицкому

Мурал посвященный Андрею Шептицкому. Фото: Высокий замок

В Сиховском районе Львова открыли огромный мурал, посвященный митрополиту УГКЦ Андрею Шептицкому.

Торжественное открытие посвященное 155-летию со дня его рождения, сообщает Укринформ.

Это 4-й из 6 произведений монументального искусства, которые создают на многоэтажках города в рамках проекта "Гении из микрорайонов". И так же, как над предыдущими, над муралом Шептицкого работало сообщество художников Sacred Universe.

Шептицкого изобразили в нескольких ипостасях, чтобы показать, насколько многогранным был этот человек. Слева на доме нарисован молодой граф Шептицкий, там ему до 20 лет, мало кто узнает Шептицкого в таком возрасте. А справа - митрополит в уже более зрелом возрасте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что посмотреть на Андреевском спуске: инструкция идеальной прогулки

29 июля была 155-я годовщина со дня рождения митрополита Шептицкого - выдающегося украинского церковного, общественного и политического деятеля. Шептицкий был митрополитом Украинской греко-католической церкви, которую он возглавлял почти 44 года.