Показали вещи заключенных "Стрыйской Бастилии", где сидел Степан Бандера

Фото: Валерий Шмаков

Сегодня, 16 мая, в Украине отмечается День памяти жертв политических репрессий советского периода. Gazeta.ua предлагает вашему вниманию фоторепортаж с Мемориального комплекса "Борцам за волю Украины" в городе Стрый на Львовщине. Здесь захоронены жертвы сталинских репрессий 1941 года.

Это первое в Украине бывшое репрессивное заведение, которое в 2005 году превратили в музейный комплекс.

Стрыйскую тюрьму на 300 мест построили в конце XIX века во времена австрийской власти. С 1920-х годов во времена польской оккупации Галичины она начала приобретать характер политической тюрьмы. Стрыйская Бастилия, как ее иногда называют, была переполнена заключенными-украинцами за националистическую деятельность.

В польские времена наказание в тюрьме отбывали Алексей Гасин, Степан Охримович, Лев Ребет, Степан Бандера. 1919 года здесь был застрелен Остап Нижанковский. Также ночь провел Иван Франко, которого пешим ходом в сопровождении жандармов отправили с тюрьмы в Коломые в родное село Нагуевичи.

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Самым страшным периодом истории тюрьмы стало отступление большевиков перед приходом немецких войск в 1941 году. Перед бегством Красной армии, был проведен массовый расстрел политических заключенных.

Очевидцы рассказывают, как живых людей сбрасывали в колодец и ямы с гашеной известью. Нашли и целые комнаты с заполненными до отказа стоячими трупами. Большинство из них были похоронены родственниками из окрестных деревень, 57 захоронены в братской могиле.

Точной цифры жертв тюрьмы во время немецкой оккупации не известно. Достоверно известно лишь о 23, но их количество больше. После Второй мировой войны до 1963 года здание было уголовной тюрьмой. Во время хрущевской "оттепели", на месте тюрьмы организовали исправительную колонию для девушек.

В ходе раскопок на территории тюрьмы в 1991 году были найдены тела 255 жертв. Останкы замученных были перезахоронены в могиле-скаркофаге во дворе музея.

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Выкопанные останки, обувь, расчески, очки, посуда, орудия пыток сейчас можно увидеть в экспозиции. Здесь сохранена часть стены и сторожевая башня тех времен. Входная арка сделана из с терновым венком вверху. Напротив музея установлена ​​скульптурная композиция "Пиета", что символизирует обобщенный образ материнских страданий.

Число жертв советских репрессий в Украине точно неизвестно, ясно только, что это невероятные цифры. По мнению некоторых специалистов, за период с начала 1920-х и до конца 1980-х годов в Украине было арестовано почти полтора миллиона человек (из них более 50% украинцы). Многие из них были расстреляны, другие прошли тюрьмы, ссылки, каторгу, лагеря, принудительно побывали в психиатрических заведениях.