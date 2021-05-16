Украина чтит жертв политических репрессий

Украина чтит память жертв политических репрессий. Фото: president.gov.ua

Сегодня, 16 мая, в Украине отмечается День памяти жертв политических репрессий советского периода.

Политический террор большевики начали с момента захвата ими власти. А 1937-1938 гг. вошли в историю Украины как годы "Большого террора". Это масштабная кампания массовых репрессий граждан, что была развернута в СССР по инициативе его руководства и лично Иосифа Сталина для ликвидации реальных и потенциальных политических оппонентов, запугивания населения, изменения национальной и социальной структуры общества.

Под жернова коммунистических репрессий попали почти все слои украинского населения: ученые, политики, военные, священники, представители культуры, крестьянство - в общем все, в ком сталинский режим видел угрозу своему существованию.

Ежегодный национальный памятный день в Украине отмечается согласно указу президента от 21 мая 2007 года. Датой памятного дня было избрано третье воскресенье мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опубликовали данные о 601 репрессированном украинце

В День памяти жертв политических репрессий была установлена корзина цветов от президента Украины Владимира Зеленского к мемориальному знаку на въезде в Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы". Об этом сообщает Офис президента. Также были возложены цветы к братской могиле и памятному знаку польских захоронений на территории заповедника.

"Тоталитарная система применяла варварские методы расправы, разрушая тысячи судеб и превращая тысячи людей на лагерную пыль. Пресловутым символом этих преступлений является Быковнянский лес на окраине Киева. В течение 1937-1941 годов он был местом тайного захоронения жертв политических репрессий, замученных и расстрелянных НКВД в киевских тюрьмах. Чтим сегодня память каждого погибшего и склоняем головы перед теми, кто пережил ад политических репрессий. Вечная им память", - отметил Владимир Зеленский.

По данным историков, в Быковнянском лесу может быть похоронен в 100 тыс. человек.

Число жертв советских репрессий в Украине точно неизвестно, ясно только, что это невероятные цифры. По мнению некоторых специалистов, за период с начала 1920-х и до конца 1980-х годов в Украине было арестовано почти полтора миллиона человек (из них более 50% украинцы). Многие из них были расстреляны, другие прошли тюрьмы, ссылки, каторгу, лагеря, принудительно побывали в психиатрических заведениях.