Обнаружили захоронение жертв большевистского террора

Фото: "Думская"

Георадарное исследование места массовых захоронений жертв коммунистических репрессий на 6-м километре Овидиопольского шоссе возле аэропорта Одессы начало давать результаты.

"Уже просматриваются контуры расстрельных ям. Глубина соответствует предыдущим актам румынского 1943 года и "Мемориала" в 2007 году. Чтобы окончательно локализовать положение рвов и останков, ребята продолжат работу георадаром", - сказал краевед Александр Бабич, передает "Думская". Он инициировал исследования, которые начались 24 марта.

Украинский институт национальной памяти и институт археологии НАН Украины готовы взять на себя контроль и научное сопровождение исследовательских работ в районе аэропорта.

"На меня вышел директор генподрядчика реконструкции Одесского аэропорта. Мне показалось, что я смог его убедить в необходимости полноценного обследования участка и по поводу всех сложностей, связанных с полной эксгумацией останков", - отметил Бабич.

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Краевед считает, что после исследований нужно оставить все захоронения на месте и разбить на участке мемориальный парк. Эксгумацию следует проводить только с тщательной работой по обследованию каждого убитого и попыткой установления личности.

На этом участке в 1930-1940-х функционировал спецобъект НКВД, где проводились массовые казни. Власти города хотят переместить сюда гаражные кооперативы, которые мешают аэропорту расширяться. Историки считают, что здесь похоронено от 5 до 20 тыс. жертв террора. Во время поисковых работ в 2007 году там обнаружили останки 1086 расстрелянных.

Одесский историк и краевед Александр Бабич опубликовал документы о советских репрессиях в Одессе. Материалы были засекречены в советское время. В документах есть информация, что большевики в 1938 году уничтожили 3 тыс. жителей Одессы и области.