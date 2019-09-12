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четверг, 12 сентября 2019 12:46

Погибла украинка, которая исполнила таран

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Погибла украинка, которая исполнила таран
Екатерина Зеленко протаранил немецкий самолет. Фото: "Рамблер"

Летчица Екатерина Зеленко погибла во время воздушного тарана 12 сентября 1941-го.

Она родилась 14 сентября 1916-го в селе Корощино современного Олевского района Житомирской области в семье украинцев. После школы поступила в Воронежский авиационный техникум.

В декабре 1934-го с отличием окончила авиашколу и была направлена ​​в Харьков в 19-ю легкую бомбардировочную авиационную бригаду. Наряду со службой в бригаде испытывала самолеты и авиационное оборудование. За 4 года освоила 7 типов самолетов.

Была участницей советско-финляндской войны 1939-1940-х. Была единственной женщиной среди летчиц. Бомбила финские батареи, за что получила орден Красного Знамени.

С первых дней участвовала в войне с Третьим Рейхом. 12 сентября 1941-го ее с летчиком Павликом направили на разведку возле Ромен Сумской области. При возвращении с задания ее самолет атаковали 7 немецких истребителей Bf-109. Зеленко подбила один самолет, но ее машина тоже получила повреждения. Летчица пошла на таран. От удара крылом по фюзеляжу немецкий "Мессершмитт" разломился пополам. "Су-2" Зеленко взорвался, летчиков выбросило из кабины. Обломки обоих самолетов упали на землю возле села Анастасовка Сумской области.

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Тело Екатерины Зеленко обнаружили местные жители. Они не успели сообщить в полк, потому что на следующий день село захватили немцы. После войны ее перезахоронили в Курске.

Зеленко была единственной женщиной, которая во времена Второй мировой совершили воздушный таран.

1 сентября 80 лет назад началась Вторая мировая война. Ее называют самой кровавой и самой масштабной в истории человечества.

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Дата
12
сентября

Погибла украинка, которая исполнила таран

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