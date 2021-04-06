Подняли восстание против оккупантов

6 апреля 1920-го бойцы УГА восстали против большевиков. Эдмунд Шепарович сидит в центре Фото: ukrnationalism.com

3-й Галицкий конный полк под командованием Эдмунда Шепаровича восстал против большевиков на Одесщине 6 апреля 1920 года. Бойцы заняли Тирасполь и отправились в повстанческий рейд.

На тот момент полк входил в состав Красной Украинской Галицкой армии. Но еще в августе 1919 года эти части освобождали Украину от "красных" вместе с армией УНР. Шепарович командовал 1-вой конной бригадой. УГА вошли в Киев, но 31 августа 1919 года отступили из города под давлением Добровольческой армии Антона Деникина - "белых". Дальнейшие военные неудачи и катастрофическая эпидемия тифа, которая распространилась среди 20 тыс. воинов УГА, заставили командование пойти на союз с Деникиным и войти в его полное подчинение. Командование Добровольческой армии пообещало не бросать бойцов УГА против УНР и помочь с лекарствами.

По состоянию на февраль 1920 года боеспособных бойцов УГА осталось около 5 тыс. Еще 15 тыс. больных лежало в госпиталях Винницы и в близлежащих селах. Именно тогда большевики разгромили Деникина на Правобережье и заняли все населенные пункты. Не имея выбора, УГА перешли на сторону красных. Те же сразу сформировали новые бригады и разбросали их по разным советским дивизиям, бросали некоторые части в бой и взялись за тотальную реорганизацию.

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Большевики отменили трезубец - знак отличия воинов УГА, и внедрили вместо него красную звезду. Сине-желтые флаги заменили на красные, гимном военных вместо гимна Украины стал "Интернационал". Началась пропаганда "классовой борьбы" и призывы к погрому старшин, полевых священников, чего не произошло. Наоборот, вояки увидели истинную суть "красных". Ими все больше овладевали антибольшевистские настроения, что и стало причиной разрыва.

Эдмунд Шепарович со своими бойцами первым покинул ЧУГА. Он был опытным воином. Кроме участия в боевых действиях на территории УНР еще в начале Первой мировой войны воевал в кавалерии Австро-Венгерской армии, на стороне ЗУНР участвовал в Чортковском наступлении и других операциях против поляков. К восставшим Шепаровича присоединился Запасной курень под командованием сотника Козака. Впоследствии от ЧУГА отделились другие части.

Уже 6 мая 1920 года войска Шепаровича объединились в Ямполе с армией УНР и воинами, которые успешно завершили Первый зимний поход. В союзе с поляками воевали за освобождение Украины от большевиков.

16 февраля 1919 года Украинская галицкая армия начала Вовчуховскую наступательную операцию против польских войск с целью освобождения Львова. Операция стала частью польско-украинской войны. Война разгорелась еще в ноябре 1918 года из-за территориальных споров. Полякам удалось захватить Львов - столицу Западно-Украинской Народной Республики. Освободить город украинские военные не смогли. Тогда командование взялось за реорганизацию и усиление частей, а также разработку плана наступления. Сначала планировали захватить железную дорогу Львов-Перемышль, а затем окружить эти города и овладеть ими. Несмотря на значительные успехи, операция завершилась победой Польши из-за неблагоприятных внешнеполитические обстоятельства и просчетов командования.