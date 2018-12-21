Нашли древнейшую жертву политического убийства

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В Германии группа археологов и судебных медицинских экспертов повторно изучила остатки принца Хельмсдорфа и пришла к выводу о том, что он был убит 3846 назад в политических целях.

Судебная-медицинская экспертиза проводилась в городе Галле по приказу историка Каи Мишель, сообщает Deutsche Welle.

Принц Хельмсдорф был одним из немецких правителей. 2012-го антропологи изучили его остатки и установили, что смерть была насильственной. Новое исследование подтвердило это.

"Нам удалось найти 3 явных следов повреждения костей. Возможно, травм было больше. Но и те 3, которые мы обнаружили, были смертельными. Оружие убийства, возможно, была кинжалом с лезвием не менее 15 см в длину", - говорит Франк Рамсталер из Института судебной медицины Саарского университета.

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Установили, что принца убил сильный и опытный воин. Характер ран показывает, что принца ударили в тот момент, когда он стоял у стены или лежал на полу.

Эксперты также обнаружили след от контрольного удара сверху и сзади, которыми Хелмсдорфа добили. По мнению исследователей, принц стал жертвой древнейшего из подтвержденных наукой политических убийств.

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