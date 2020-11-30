Наравне с Сикстинской капеллой. В джунглях нашли тысячи древних наскальных рисунков

В джунглях Амазонки, на территории Колумбии, нашли десятки тысяч наскальных рисунков, которым 12,5 тыс. лет. Открытие сделали в прошлом году, но держали его в секрете до сих пор.

Ученые рассказывают, что возраст находки установили с помощью изображений ныне вымерших животных ледникового периода. На скалах можно увидеть доистрочиного родственника слона мастадонта, палеоламу, вымершего верблюда, гигантских ленивцев и доисторических лошадей. Также рыб, черепах, ящериц, птиц, людей, которые танцуют и держатся за руки, и отпечатки рук. Одна фигура изображена с маской, похожей на птицу с клювом, информирует The Guardian.

Автор: Marie-Claire Thomas/Wild Blue Media В джунглях Амазонки нашли тысячи наскальных рисунков доисторических людей

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Все рисунки оставили одни из самых первых людей, достигших Амазонки. Некоторые из изображений расположены настолько высоко, что ученым пришлось использовать дроны, чтобы разглядеть их.

По словам археолога Эллы Аль-Шамахи, это место настолько новое, что сейчас ему еще не придумали названия. Впрочем, находку уже называют одной из крупнейших в мире коллекций доисторических наскальных рисунков - своеобразной Сикстинской капеллой древности.

В декабря 2020 года исследователи представят документальный фильм "Тайны джунглей: затерянные королевства Амазонки", в котором подробно расскажут о ней.

В начале 2020 года британские археологи нашли отпечатки рук в пещере Лене Хара на острове Тимор возле Индонезии. Считают, что им около 65 тыс. лет. Древнейшие пещерные рисунки, которые находили в стране, имеют возраст до 11,6 тыс. лет. Но новая находка относится к эпохе плейстоцена - ледникового периода. Ученые отмечают, что сделанные на отслоившейся минеральной корке узоры находятся в плохом состоянии и практически незаметны для неопытного глаза.