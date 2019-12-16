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понедельник, 16 декабря 2019 14:20

На горе Афон нашли женские кости - почему это удивило ученых

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На горе Афон нашли женские кости - почему это удивило ученых
Женщинам запрещено заходить на гору Афон. Фото: Phaidon Hadjiantoniou

На горе Афон в Греции, куда пускают только мужчин, нашли кости женщины.

Исследовательницу скелетов Лауру Винн-Антикас пригласили осмотреть кости, обнаруженные под каменным полом византийской часовни Св. Афанасия. Среди костей были предплечья, голень и крестец, которые по своей морфологии очень напоминали женские. Они заметно отличались от мужских по толщине, сообщает "Вокруг света".

Ученые говорят, что кости из часовни были похоронены во второй раз. Их перенесли из оригинальных гробниц с особой тщательностью. Представители монастыря Пантократора, к которому и относится часовня Св. Афанасия, предложили провести радиоуглеродное датирование останков.

Если кости действительно принадлежат женщинам, это может вызвать много вопросов. Женщин не пускают на полуостров Афон с Х в.

Реставратор Файдон Хаджиантон рассказал, что во время пиратских набегов и враждебных вторжений монахи могли впускать к себе женщин. Существует легенда о сербском короле, который привел свою жену на Афон. На полуострове ее везде переносили и никогда не позволяли ступать на землю.

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Историкам всегда трудно устанавливать информаию о захоронении, которые переносили с места на место. Похороненные были весьма значительными, так как их похоронили в такой важной часовне. Почему они были перенесены из своего первоначального места захоронения, остается загадкой.

Исследование костей может занять три месяца. Потребуется провести анализ ДНК, чтобы определить, действительно ли кости принадлежат женщинам.

На греческой горе Афон нашли 300-летнюю уникальную казацую рукопись. Об этом сообщил директор Международного института афонской наследия в Украине Сергей Шумило

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