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понедельник, 26 июля 2021 01:13

На дне водоема нашли античную дорогу

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На дне водоема нашли античную дорогу
Дорога доказывает, что на территории Венеции было древнее поселение. Фото: nature.com

На дне канала Трепорти в регионе Венето в Италии нашли античную дорогу.

До того как уровень моря поднялся и затопил этот район, там проходила дорога римской эпохи, пишет Scientific Reports.

"В этом исследовании задокументировали наличие участка затопленной Римской дороги длиной около 1200 метров на древнем пляжном гребни, ныне затопленном в лагуне Северной Венеции", - сообщила экспедиция под руководством Фантины Мадрикардо из Национального исследовательского совета Италии.

Находка может говорить о существовании большого римского поселения на территории Венеции.

Археологи ранее обнаружили, что на месте Венеции было поселение римлян. Вдоль дороги стояли различные здания.

"Затопленная дорога представляет собой, возможно, один из последних сегментов дорог в древнем городе венетов Альтинуме, а затем и в более широкой сети дорог в римской провинции Венетия и Истрия. Близость дороги к другим зданиям, таким как оборонительные башни, пешеходные дорожки, порт и частные сооружения, подтверждает наличие постоянного поселения", - пишут археологи.

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В нижней части пролива Сканелла нашли следы древней дороги. Это означает, что путь через канал Трепорти ни был изолированным.

"Наличие древнеримской дороги подтверждает гипотезу об устойчивой системе римских поселений в Венецианской лагуне", - отмечают ученые.

Воин, погибший 79 года в древнеримском городе Геркуланум во время извержения Везувия, оказался старшим офицером спасительной миссии Плиния Старшего. К такому выводу пришли ученые, которые исследовали его снаряжения.

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