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суббота, 30 октября 2021 09:02

Оккупанты расстреляли 585 пациентов психбольницы
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Здание на территории Полтавской психбольницы. И в 1942 году здесь размещался госпиталь для немецких солдат
Фото: poltava-unpop.livejournal.com
Большинство корпусов Полтавской психиатрической больницы были разрушены в 1941-1943 годах. Восстановление длилось почти 20 лет
Большинство корпусов Полтавской психиатрической больницы были разрушены в 1941-1943 годах. Восстановление длилось почти 20 лет
Мемориальная доска на месте массовых расстрелов в Гришкове лесу в Полтаве
Здание на территории Полтавской психбольницы. И в 1942 году здесь размещался госпиталь для немецких солдат

Более полутысячи недееспособных пациентов Полтавской психиатрической больницы расстреляли по приказу оккупационной немецкой администрации ровно 70 лет назад – 30 октября 1941 года.

Всего немцы уничтожили около тысячи пациентов учреждения, пишет в своих "Очерках по истории Полтавской психиатрической больницы" ее бывший сотрудник, врач-психиатр Валентин Милявский.

Когда немецкая армия форсировала наступление на СССР и, в частности, двигалась по территории Украины - практически все медицинские учреждения системы здравоохранения передавались под нужды фронта. Стационары перепрофилировались под военные госпитали, где лечили раненых советских солдат.

19 июля 1941 часть корпусов Полтавской психиатрической больницы реквизировали под госпиталь №3398 и уже вскоре туда поступили для лечения первые раненые. Но при приближении оккупационных войск госпиталь срочно эвакуировали дальше в тыл.

Автор: poltava-unpop.livejournal.com
  Большинство корпусов Полтавской психиатрической больницы были разрушены в 1941-1943 годах. Восстановление длилось почти 20 лет
Большинство корпусов Полтавской психиатрической больницы были разрушены в 1941-1943 годах. Восстановление длилось почти 20 лет

На момент оккупации Полтавы немецкими войсками в сентябре 1941-го в психбольнице оставалось 1169 больных. Несмотря на то, что значительная часть сотрудников больницы была призвана в армию или эвакуирована, работа в отделениях не прекращалась.

Периодически в лечебное учреждение наведывались немцы. Довольно скоро в больницу перестали поставлять еду. Продуктов – по большей части, овощей – из больничного подсобного хозяйства, где пациенты проходили трудотерапию, едва хватало. Хлеб подвозили время от времени. Норма выдачи составляла 100-200 г на одного человека.

Назначенная вместо предыдущего руководителя заведения, эвакуированного вместе с госпиталем, Анна Довгаль обратилась за помощью по обеспечению лечебного учреждения к назначенному немцами главному врачу городского управления Добровольскому.

"Добровольский сказал, что возникает вопрос о закрытии больницы. И поэтому следует подождать, пока это не произойдет. Ослабленные голодом больные ждать не могли и начали умирать. Умирало 10-12 человек в день", - пишет Милявский в историческом очерке.

В конце октября от немецкого командования поступили инструкции по подготовке больных, преимущественно "хроников" для перевода в Харьковскую психиатрическую больницу. Распорядились подготовить списки. Попавших в них надлежало одеть в свою одежду. Или – в больничную, но старую.

Пациентов, считавшихся беспокойными, предстояло специально подготовить к транспортировке. То есть, ввести успокоительное – смесь морфина и скополамина. После такого укола люди становились вялыми и покорными, некоторые теряли возможность реагировать на происходящее вокруг, а то и были без сознания.

30 октября на территорию больницы въехали семь черных брезентованных грузовиков. Каждую машину сопровождали двое вооруженных немецких солдат. Пациентов загружали в машины плотно – не так, как для дальней дороги. Тех, кто пытался сопротивляться - избивали, без сознания забрасывали на борт, взяв за руки и ноги, укладывали плотно друг возле друга.

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Сначала сотрудники больницы не заподозрили ничего ужасного. Но через полчаса те же авто вернулись за новой партией пациентов. В тот день нацисты вывезли из больницы 585 психически больных, включая детей от пяти лет и старше.

Второй приказ на составление списков для "перевода в другую больницу" поступил в июле 1942 года. Тогда было расстреляно по меньшей мере 135 пациентов.

На территории больницы действовал дом отдыха для немецких солдат и офицеров. Там было все для приятного времяпрепровождения, включая бордель. За два года немецкой оккупации Полтавы – нацисты уничтожили почти тысячу психически больных пациентов. Из них расстреляли около 700 человек и более 200 умерли от голода.

Автор: uk.wikipedia.org
  Мемориальная доска на месте массовых расстрелов в Гришкове лесу в Полтаве
Мемориальная доска на месте массовых расстрелов в Гришкове лесу в Полтаве

В октябре 1943 года после освобождения Полтавы от немецкой оккупации военные следователи точно установили место расстрела. На тогдашней окраине города, возле села Пушкаревка (ныне микрорайон Половки. - Gazeta.ua) в Гришковом лесу обнаружили большую братскую могилу. На глубине одного метра были плотно свалены тела в старой больничной и гражданской одежде со следами насильственной смерти - пулей в голове. Факт расстрела подтвердили данные судебно-медицинской экспертизы.

Вину в массовых расстрелах граждан на временной оккупированной территории Украины и, в частности, в уничтожении в 1941-1942 годах больных, находившихся на лечении в Полтавской психиатрической больнице, возложили на служащих зондеркоманды 4Б Фольгимлера и Райхерта. Процесс по их обвинению состоялся в 1972 году в земельном суде немецкого города Дюссельдорф.

В настоящее время в Гришковом лесу установлена ​​мемориальная доска в память об уничтоженных нацистами полтавчанах.

96-річну Ірмґард Фурчнер із німецького Гамбурґа судять за нацистські злочини. В роки Другої світової війни була секретаркою в концтаборі Штуттгоф неподалік польського ґданська. Звинувачують у співучасті в убивствах 11 тисяч людей.

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Дата
30
октября

Оккупанты расстреляли 585 пациентов психбольницы

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