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суббота, 30 октября 2021 13:21

Ядерное оружие: уничтожили последнюю ракетную шахту в Украине
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46-я ракетная дивизия 43-й ракетной армии (Ракетные войска стратегического назначения ВС СССР). Учебная шахта пусковой установки ядерной ракеты СС-19, на которой отрабатывалась технология ее ликвидации. Первомайск, Николаевская область, ноябрь 1993 года
Фото: Валерий Милосердов
46-я ракетная дивизия 43-й ракетной армии (Ракетные войска стратегического назначения ВС СССР). Демонтаж ядерной ракеты СС-19 Первомайск, Николаевская область, март 1994 года
Демонтаж ядерной ракеты СС-19 Боевой расчет по перекачке в транспортировочную цистерну слитного ракетного топлива. Первомайск, Николаевская область, март 1994 года
Демонтаж ядерной ракеты СС-19 Снятие теплоизоляционной плёнки перед сливом остатков топлива.
Ракета СС-19 после демонтажа перед загрузкой на платформу для транспортировки к месту отгрузки на железнодорожную платформу

Последнюю в Украине шахту для запуска межконтинентальных ракет СС-24 уничтожили в Николаевской области 30 октября 2001 года. Страна завершила процесс ядерного разоружения.

После распада СССР Украина унаследовала третий по величине арсенал ядерного оружия в мире после России и США: 176 шахтных пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами СС-19 и СС-24, а также 44 стратегических бомбардировщика, способных нести ядерное оружие.

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В 1991 году ядерный арсенал Украины состоял из около 2 тыс. стратегических ядерных боеголовок и около 2,5 тыс. единиц тактического ядерного оружия.

"Это значит, что можно было уничтожить весь мир, превратить его в ядерный пепел примерно десять раз", - рассказывает профессор Института международных отношений политолог Сергей Галака.

С 1990 года Украина внедряла основные безъядерные принципы: не содержать, не производить и не приобретать ядерное оружие. В ноябре 1994 года Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия, а 5 декабря 1994 года подписала Будапештский меморандум в обмен на отказ от ядерного оружия. Его гарантами выступили Россия, США и Великобритания, к которым присоединились Франция и Китай. Они обязывались воздерживаться от любой агрессии по отношению к Украине - в том числе и от экономического давления. 2 июня 1996 года Украина официально потеряла ядерный статус.

К такому решению Украина побуждала ряд факторов: международное давление, в первую очередь со стороны России и США, что угрожало политической изоляцией; контроль над ядерным оружием оставался в Москве, Киев никогда не имел ядерного ящика с кодами запуска; у большинства ракет истекали гарантийные сроки, а на их обслуживание и восстановление в Украине на тот момент ресурсов не было.

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Украина выполняла обязательство Лиссабонского протокола международного соглашения "о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений", известного как СНВ-1. Само соглашение предусматривало установку для СССР и США равных лимитов на количество ракет и средств их доставки. Каждая из стран должна была иметь 6 тыс. боеголовок и 1,6 тыс. средств доставки.

Протокол был подписан для обновления соглашения после распада СССР. К соглашению СНВ-1 подключили Украину, Белоруссию и Казахстан как отдельные независимые государства. При этом появился пункт о присоединении к договору о нераспространении ядерного оружия и полном отказе от него. Тактические ядерные боеприпасы стали вывозить в Россию.

В 1994 году Украина присоединилась к договору НЯЗ как безъядерное государство. За это получила $500 млн. компенсации и поставки ядерного топлива для АЭС на $160 млн.

Последняя недействующая ракетная шахта находится на территории музея ракетных войск стратегического назначения в Первомайске Николаевской области.

Верховная Рада провозгласила безъядерный статус Украины 24 октября 1991 года. Страна отказалась от 3-го ядерного арсенала мира. На тот момент было 176 межконтинентальных баллистических ракет и стратегические ядерные бомбардировщики.

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Дата
30
октября

Ядерное оружие: уничтожили последнюю ракетную шахту в Украине

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