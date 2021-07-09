Мужчина собрал единственную в Украине коллекцию соломорезок - фото

Фото: Валерий Шмаков

Николай Павлишин из села Суховоля возле Львова собрал уникальную коллекцию соломорезок - инструментов, измельчающих корм для животных.

У него 79 экземпляров от 30 производителей из 10 стран мира. Мужчина установил рекорд по их количеству, который зафиксировали в Книге рекордов Украины.

Gazeta.ua коллекционер рассказал, что соломорезки из Германии, Австрии, Великобритании, Чехии, Польши.

"На момент Первой мировой войны соломорезка была достаточно дорогой вещью. Ее могли себе позволить или зажиточные крестьяне, или паны, у которых были имения. После войны таких изделий стало больше. А после окончания Второй мировой войны соломорезка должна била быть в каждом хозяйстве. Так быстрее готовили корм для скота", - рассказывает коллекционер.

Изделия изготавливали на мощных фабриках по разработкам польских, английских и чешских инженеров, по словам Николая Павлишина.

"Английская фабрика Bental была самой мощной в Европе и отправляла изделия по всему миру. Чешский производитель Франтишек Вихтерле представлял свое производство на агровыставке во Львове в 1890-х. В городе были филиалы по продаже соломорезок от крупных фабрик. В Ивано-Франковской области работало предприятие" Отыния", где тоже изготовляли соломорезки и другую продукцию для сельского хозяйства. Обычный крестьянин не мог это самостоятельно смастерить, потому что для такого изделия необходим был литейный цех".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо

Экспонаты Николай Павлишин сохраняет в собственном дворе и мечтает о помещении для музея. Его официально зарегистрировал. Больше в Украине таких музеев нет.

Полное интервью с Николаем Павлишиным читайте в журнале "Країна" от 22 июля.

Соломорезка состоит из станины, на которой закреплен направляючий желоб для подачи ботвы к шнекам, которые непосредственно подводят его к лезвиям ножей. Также на станине укреплено поперечное колесо-маховик с закрепленными на нем ножами, изготовленными из легированной стали. Соломорезкой называется и помещение, где установлен этот механизм.