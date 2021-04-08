120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп

Фото: Валерий Шмаков

- А вы к кому?, - спрашивает охранник сквозь ворота Львовского коммунального предприятия "Львовсвет". У ворот сидит дворовый пес Цыган.

Единственный в Украине музей истории ламп находится на территории коммунального предприятия и создан в первую очередь для рабочих учреждения и гостей-коллег других светотехнических предприятий. Экскурсии не предусмотрены, но попасть сюда может каждый, кто заранее согласует визит с администрацией.

На стендах в актовом зале выставлены оригинальные лампы разных лет. Ко многим подведен ток. Можно увидеть какой свет дают лампочки, которым более 120 лет.

"Самая старая лампа в музее датируется 1894 годом выпуска. В таких нить накаливания была не вольфрамовая, как сейчас, а углеродная. В Украине таких почти не осталось, да и во всем мире пожалуй единицы. Приобрел у коллекционера из США. Такие лампы накаливания одними из первых во Львове появились в оперном театре, когда его построили в 1900 году", - говорит коллекционер и начальник "Львовсвета" Сиховского района Александр Санин.

Торговую марку электроламп назвали в честь зороастрийского бога Ахура Мазда, чье имя в авестийском языке означало "свет мудрости"

Коллекционирует лампы с 1984 года. В ЛКП "Львовсвет" работает с 1987 года, начинал электромонтером. Выставку организовал к 70-летию предприятия, которое отмечали позапрошлого года.

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"Лампу с углеродной нитью из бамбукового волокна со сроком жизни 40 часов создал 1879 года американский изобретатель Томас Эдисон. Специальный сорт бамбука завозился из Японии. Изобрел ламповый патрон, выключатель и цоколь. В 1880 году довел срок жизни лампы до 1200 часов. Основал компанию Edison Electric Light, которая потом стала называться General Electric. Его лампы первыми поступили в серийное производство и продажу. Почти одновременно с Эдисоном свои лампы накаливания с нитями хрома, иридия, родия, рутения, осмия, молибена и хлопкового волокна запатентовали английский изобретатель Вильсон Сван и российский Александр Лодыгин", - рассказывает Санин.

Автор: Валерий Шмаков 2-режимная вакуумная эконом лампа "Economical Electric Imp. Co" (Нью-Йорк, США) 1900-1901 годов выпуска. 110V 16CP & 1CP (Кандела. Примерно 60 и 3,6Вт соответственно). Имеет 2 нити накаливания с переключателем

Светильники вкручены в столетние керамические патроны. Например, американский электрический патрон с механическим ключом Arrow 1900-1901 годов выпуска. Выключателей и розеток в то время не было. Штекер вставлялся непосредственно в патрон. Чтобы включить светильник следовало потянуть за тросик на самой лампе, который замыкал контакты. Представлена ​​также 2-х режимная эконом лампа 1900 года с переключателем в виде краника.

На колбах первых лампах можно увидеть своеобразный штенгель, которым откачивали воздух. Такие выпускались до 1922 года, после чего штенгель спрятали внутрь.

"Метод откачки воздуха из колбы разработал Вильсон Сван в 1878 году, что увеличило срок службы ламп. В 1909 году американский химик Ленгмюр, работая в General Electric, доказал, что в инертном газе нить накала живет дольше, чем в вакууме. В колбу лампы стали закачивать азот, аргон, криптон", - объясняет коллекционер.

В 1910 году General Electric начинает серийное производство ламп с вольфрамовой нитью. Патент был куплен у Александра Лодыгина. На стенде экспонируется копия американского рекламного плаката начала XX-го века. Призывает выбрасывать углеродные лампочки и покупать новые с вольфрамовой нитью.

"С числе первых вольфрамовых уникальным экспонатом является 40-ваттная "Edison-Mazda" с вакуумной матовой колбой 1910-1915 годов выпуска. Матовое покрытие создавали погружая ламочку в кислоту. Мазда - это не известный автопроизводитель, а торговая марка General Electric, зарегистрированная в 1909 году. Название выбрали в честь зороастрийского бога Ахура Мазда, чье имя в авестийском языке означало "свет мудрости", - говорит владелец коллекции.

Также интересна 40-ваттная "Champion" (США) с спиральной нитью в трубчатой ​​колбе 1920-1930 годов. Использовалась для подсветки уличной рекламы во времена, когда еще не было люминесцентных светильников.

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Здесь можно увидеть и одну из первых энергосберегающих ламп. Голландская 3-ваттная лампочка Philips 1910-1920 годов. Имеет внутри конденсатор, за счет которого могла работать длительное время. Света от нее было не много, но этого хватало для освещения коридоров и подъездов в домах.

Автор: Валерий Шмаков Справа - одноразовая лампа-вспышка для фотосъемки (США) 1930-1960 годы, сзади - декоративная лампа 1950-х годов (Япония), посередине - 1000W лампа с синего кобальтового стекла 1914-1919 годов (США), слева - немецкая "Osram" 75W 1930-1940 годов

Не менее уникальны и американские 150-ваттные лампы с кобальтового голубого стекла 1914 года. Голубые лампы позволяли лучше имитировать цветопередачу дневного света. В коллекции можно встретить и 75-ваттную немецкую лампу фирмы "Osram" 1930-1940 годов а также декоративную 3-х спиральную японскую лампу 1950 годов выпуска.

"Вот одноразовая лампа-вспышка фирмы General Electric, для фотосъемки 1930-1960 годов. Такие использовались во вспышках фотоаппаратов. Когда фотограф делал снимок в лампе сгорала магниевая проволочка. Давала полсекунды света но этого было достаточно для съемки. Для следующего кадра нужно было вкрутить другую лампочку", - показывает Александр Санин на светильник со своеобразной "паутиной" в колбе.

Маленькая лампочка, размером с мячик для пинг-понга, стояла в подсветке львовской телебашни. Выдает мощность 2 тыс. Ватт.

На газоне перед предприятием собраны уличные опоры с фонарями, которые в разное время освещали Львов. Австрийские, польские и советские. На некоторых столбах сохранилось маркировки.

"Старый уличный фонарь у нас - газовый с 1890-х годов. Пожалуй один такой остался во Львове. Стоял на ул. И.Франко. Во второй половине 19 века в городе было проложено газовую сеть. По улицам ходил фонарщик - человек с лесенкой, он поднимался на столб, открывал газовый краник и зажигал фонарь. Также сохранился один из первых львовских электрических фонарей 1900-х годов на высокой, почти 7-метровой опоре. В таких использовалась не лампа накаливания, а дуговая по принципу изобретателя Павла Яблочкова. В ее основе два угольных стержня, разделенных прокладкой из каолина, между которыми возникала электрическая дуга. Ее хватало на 3-4 дня. Есть исторические фотографии, как в таких опорах происходила замена лампы. Автовышек еще не было, опора имела специальную лебедку. Электромонтер всталяв ручку и с помощью троса опускал лампу", - рассказывает и.о. директора ЛКП "Львовсвет" Михаил Трач.

В музее представлены и более современные галогенные лампы, которые были запатентованы фирмой General Electric в 1959 году. Добавление в буферный газ паров галогена (брома или йода) увеличило срок службы до 4 тыс. часов.

Автор: Валерий Шмаков Замена ламп на первых электрических фонарях во Львове (нач 20 в.)

"Применяются в дизайне интерьеров, автомобилях, рекламной подсветке. Могут быть различной мощности. Например такую ​​КГ-10000Вт (кварцевая металлогалогенная, - Gazeta.ua) саранского электролампового завода еще недавно можно было увидеть на железнодорожных столбах для освещения путей. Есть также металлогалогенные, которыми во Львове ночью подсвечивают церкви, исторические и архитектурные памятники, телебашню, и стадион Арена-Львов. Посетители удивляются, когда говорю, что маленькая лампочка Osram, размером с мячик для пинг-понга, стояла в подсветке львовской телебашни. Выдает мощность 2 тыс. Ватт. А ДМ-4 на 6 тыс. Ватт например использовалась для круглосуточного освещены теплиц", - говорит Александр Санин.

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Также есть коллекция мощных прожекторных ламп. Срок службы имеют небольшой - от 5 до 250 часов, но светят очень ярко. Используются для фото-киносъемок, на флоте, в сигнальных огнях аэропортов и в фарах локомотивов. Отдельно стоят зеркальные лампы-светильники.

В Украине 100-летних ламп после войн и катаклизмов не осталось

"Такую лампу не нужно вкручивать в прожектор, поскольку она сама по сути является прожектором - имеет свое зеркало. Есть исторические фото, как на одном из советских заводов автомобиль после покраски высушивают с помощью сотни таких ламп. За 20 минут краска высыхала", - рассказывает коллекционер.

В общем представлены светильники львовского завода "Искра", полтавского, брестского, московского, уфимского, томского и саранского электроламповых заводов. Также производства Польши, Чехословакии и ГДР. Из числа их экспонируются также натриевые, ртутные и дугортутные люминесцентные лампы.

"Если у лампы накаливания средний срок службы 1000 часов в прожекторных до несколько сот часов, то в ртутных ламп - от 10 до 24 тыс. часов. С 1960-х по 2000-е ними освещались улицы во Львове а также фабрики и заводы. Еще несколько штук осталось в микрорайоне Сихов, в частности на ул. Хоткевича и на площади перед кинотеатром им. А. Довженко. Там три лампы ДРЛ-1000Вт подсвечивают площадь перед кинотеатром, елку, флаг и сам сквер. Ртутные лампы дают приятный дневной свет, так как светить желтым на деревья неэстетично", - говорит Санин.

В планах Александра создать отдельный значительно больший музей истории электрического света электроламп в центре города. Там его смогут посещать больше львовян а также туристы.

Автор: Валерий Шмаков Прожекторные лампы накаливания мощностью от 100 до 5000 Вт

"К нам в июне прошлого года городской голова Андрей Садовый приезжал. Говорил, еще такого музея не видел и что он должен быть в центре города. Ничего не имею против. Но это после пандемии и надо спонсора, или чтобы комнату в каком-то музее выделили или кафе какое-то обанкротилось. Здесь недостаток места и вся коллекция не поместилась. Например, нет места продемонстрировать десятки различных типов электроламп в том числе длинные люминесцентные лампы дневного света", - отмечает владелец коллекции.

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Ретро лампы очень недешевы, так как в мире их остались единицы. Как и в целом мало музеев ламп в мире. В частности музей "Люмина Доместик" в Бельгии, музей Philips в Голландии, музей уличного освещения в Лос-Анджелесе, частные коллекции в США и Канаде и музей "Огни Москвы" в России.

"В России музей государство финансирует. В Украине 100-летних ламп после войн и катаклизмов не осталось. А то, что у людей было, они его до последнего использовали.

Обмениваюсь с частными коллекционерами из разных стран Европы, бывшего СССР и США, покупаю лампы по частным объявлениям. Когда например в США разбирают

дома 19 и начала 20 веков, то электрические средства не выбрасывают, а хранят, чтобы потом их можно было коллекционерам на аукционах приобрести. Обращался к работникам Львовского оперного театра потому что театр точно такие лампы видел. Но после капитального ремонта в 1980-х, к сожалению, ничего из древних осветительных приборов не сохранилось ", - констатирует Санин.

Ночью 31 июля 1853 года в больнице на Лычакове, что на окраине Львова, хирург Загорский сделал срочную операцию по удалению аппендикса пациенту Владиславу Галецкому. О ней никто и никогда бы не вспомнил, если бы не одно: впервые в истории операция прошла при освещении керосиновой лампой. Этот день условно считают датой ее появления.