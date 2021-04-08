 
Ексклюзивы
1/5
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 423
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1728
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 531
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 648
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 891
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 1206
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1845
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Просмотров: 261
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 315
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 927
Фото
Все фото
23
18
6
12
3
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Как в СССР рекламировали Припять и ЧАЭС - раритетный буклет
Как в СССР рекламировали Припять и ЧАЭС - раритетный буклет
Как выглядел Святошин 120 лет назад - подборка открыток
Как выглядел Святошин 120 лет назад - подборка открыток
Как выглядел в древности замок, который превратили на психбольницу
Как выглядел в древности замок, который превратили на психбольницу
Рыцарь из Запорожья. Как украинец Станислав Гордон стал международным экспертом по историческому фехтованию
Рыцарь из Запорожья. Как украинец Станислав Гордон стал международным экспертом по историческому фехтованию
Видео
Все видео
Мирную демонстрацию разогнали саперными лопатами
Мирную демонстрацию разогнали саперными лопатами
Нашли высеченную на камне древнюю карту части Европы
Нашли высеченную на камне древнюю карту части Европы
Террористы захватили Донецк
Террористы захватили Донецк
Фонд гарантирования вкладов продает старинные золотые монеты
Фонд гарантирования вкладов продает старинные золотые монеты
Показали военный корабль, лежащий на глубине 6,5 км
Показали военный корабль, лежащий на глубине 6,5 км
Интервью
1/5
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 468
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 360
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 261
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1791
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 апреля 2021
Просмотров: 423
Чужі
Менша донька слухає онлайн лекцію із мовознавства. Викладач розповідає про старообрядців із Вилкового на Одещині. — Я теж була в їхніх ...
пятница, 09 апреля 2021 10:15

120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
23

  Комментировать

Первые лампы с вольфрамовой нитью накала. На переднем плане вакуумные 25 и 40W "Edison Mazda" 1910-1915 годов. Позади голландская 3-ваттная энергосберегающая "Philips Spaarlamp" 1910-1920 годов, слева - 250W с матовой частью колбы, вакуумная. Вкрученные в керамические патроны нач 20 в.
Фото: Валерий Шмаков
Самая старая лампа в музее вакуумная с углеродной нитью накала "Тhe United Electric Imp. Company" (г. Филадельфия, США) 1894-1896 годов выпуска, 56V 16CP (Кандела. Примерно 60 Вт)
Александр Санин коллекционирует лампы с 1984 года
110V 16CP "Edison Electric Light" Кливленд (США) 1901-1909 годов выпуска, вакуумная с углеродной нитью накаливания
Слева - 100 и 150W лампы с голубого кобальтового стекла "GE National Mazda", США 1914-1919 годов выпуска. А также фарфоровый патрон со штекером. Посередине - немецкая "Osram" 75W 1930-1940 годов

- А вы к кому?, - спрашивает охранник сквозь ворота Львовского коммунального предприятия "Львовсвет". У ворот сидит дворовый пес Цыган.

Единственный в Украине музей истории ламп находится на территории коммунального предприятия и создан в первую очередь для рабочих учреждения и гостей-коллег других светотехнических предприятий. Экскурсии не предусмотрены, но попасть сюда может каждый, кто заранее согласует визит с администрацией.

На стендах в актовом зале выставлены оригинальные лампы разных лет. Ко многим подведен ток. Можно увидеть какой свет дают лампочки, которым более 120 лет.

"Самая старая лампа в музее датируется 1894 годом выпуска. В таких нить накаливания была не вольфрамовая, как сейчас, а углеродная. В Украине таких почти не осталось, да и во всем мире пожалуй единицы. Приобрел у коллекционера из США. Такие лампы накаливания одними из первых во Львове появились в оперном театре, когда его построили в 1900 году", - говорит коллекционер и начальник "Львовсвета" Сиховского района Александр Санин.

Торговую марку электроламп назвали в честь зороастрийского бога Ахура Мазда, чье имя в авестийском языке означало "свет мудрости"

Коллекционирует лампы с 1984 года. В ЛКП "Львовсвет" работает с 1987 года, начинал электромонтером. Выставку организовал к 70-летию предприятия, которое отмечали позапрошлого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вместо свечей и ночников - чем освещали жилье 100 лет назад

"Лампу с углеродной нитью из бамбукового волокна со сроком жизни 40 часов создал 1879 года американский изобретатель Томас Эдисон. Специальный сорт бамбука завозился из Японии. Изобрел ламповый патрон, выключатель и цоколь. В 1880 году довел срок жизни лампы до 1200 часов. Основал компанию Edison Electric Light, которая потом стала называться General Electric. Его лампы первыми поступили в серийное производство и продажу. Почти одновременно с Эдисоном свои лампы накаливания с нитями хрома, иридия, родия, рутения, осмия, молибена и хлопкового волокна запатентовали английский изобретатель Вильсон Сван и российский Александр Лодыгин", - рассказывает Санин.

Автор: Валерий Шмаков
  2-режимная вакуумная эконом лампа "Economical Electric Imp. Co" (Нью-Йорк, США) 1900-1901 годов выпуска. 110V 16CP & 1CP (Кандела. Примерно 60 и 3,6Вт соответственно). Имеет 2 нити накаливания с переключателем
2-режимная вакуумная эконом лампа "Economical Electric Imp. Co" (Нью-Йорк, США) 1900-1901 годов выпуска. 110V 16CP & 1CP (Кандела. Примерно 60 и 3,6Вт соответственно). Имеет 2 нити накаливания с переключателем

Светильники вкручены в столетние керамические патроны. Например, американский электрический патрон с механическим ключом Arrow 1900-1901 годов выпуска. Выключателей и розеток в то время не было. Штекер вставлялся непосредственно в патрон. Чтобы включить светильник следовало потянуть за тросик на самой лампе, который замыкал контакты. Представлена ​​также 2-х режимная эконом лампа 1900 года с переключателем в виде краника.

На колбах первых лампах можно увидеть своеобразный штенгель, которым откачивали воздух. Такие выпускались до 1922 года, после чего штенгель спрятали внутрь.

"Метод откачки воздуха из колбы разработал Вильсон Сван в 1878 году, что увеличило срок службы ламп. В 1909 году американский химик Ленгмюр, работая в General Electric, доказал, что в инертном газе нить накала живет дольше, чем в вакууме. В колбу лампы стали закачивать азот, аргон, криптон", - объясняет коллекционер.

В 1910 году General Electric начинает серийное производство ламп с вольфрамовой нитью. Патент был куплен у Александра Лодыгина. На стенде экспонируется копия американского рекламного плаката начала XX-го века. Призывает выбрасывать углеродные лампочки и покупать новые с вольфрамовой нитью.

"С числе первых вольфрамовых уникальным экспонатом является 40-ваттная "Edison-Mazda" с вакуумной матовой колбой 1910-1915 годов выпуска. Матовое покрытие создавали погружая ламочку в кислоту. Мазда - это не известный автопроизводитель, а торговая марка General Electric, зарегистрированная в 1909 году. Название выбрали в честь зороастрийского бога Ахура Мазда, чье имя в авестийском языке означало "свет мудрости", - говорит владелец коллекции.

Также интересна 40-ваттная "Champion" (США) с спиральной нитью в трубчатой ​​колбе 1920-1930 годов. Использовалась для подсветки уличной рекламы во времена, когда еще не было люминесцентных светильников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как изменились автомобильные фары за 120 лет

Здесь можно увидеть и одну из первых энергосберегающих ламп. Голландская 3-ваттная лампочка Philips 1910-1920 годов. Имеет внутри конденсатор, за счет которого могла работать длительное время. Света от нее было не много, но этого хватало для освещения коридоров и подъездов в домах.

Автор: Валерий Шмаков
  Справа - одноразовая лампа-вспышка для фотосъемки (США) 1930-1960 годы, сзади - декоративная лампа 1950-х годов (Япония), посередине - 1000W лампа с синего кобальтового стекла 1914-1919 годов (США), слева - немецкая "Osram" 75W 1930-1940 годов
Справа - одноразовая лампа-вспышка для фотосъемки (США) 1930-1960 годы, сзади - декоративная лампа 1950-х годов (Япония), посередине - 1000W лампа с синего кобальтового стекла 1914-1919 годов (США), слева - немецкая "Osram" 75W 1930-1940 годов

Не менее уникальны и американские 150-ваттные лампы с кобальтового голубого стекла 1914 года. Голубые лампы позволяли лучше имитировать цветопередачу дневного света. В коллекции можно встретить и 75-ваттную немецкую лампу фирмы "Osram" 1930-1940 годов а также декоративную 3-х спиральную японскую лампу 1950 годов выпуска.

"Вот одноразовая лампа-вспышка фирмы General Electric, для фотосъемки 1930-1960 годов. Такие использовались во вспышках фотоаппаратов. Когда фотограф делал снимок в лампе сгорала магниевая проволочка. Давала полсекунды света но этого было достаточно для съемки. Для следующего кадра нужно было вкрутить другую лампочку", - показывает Александр Санин на светильник со своеобразной "паутиной" в колбе.

Маленькая лампочка, размером с мячик для пинг-понга, стояла в подсветке львовской телебашни. Выдает мощность 2 тыс. Ватт.

На газоне перед предприятием собраны уличные опоры с фонарями, которые в разное время освещали Львов. Австрийские, польские и советские. На некоторых столбах сохранилось маркировки.

"Старый уличный фонарь у нас - газовый с 1890-х годов. Пожалуй один такой остался во Львове. Стоял на ул. И.Франко. Во второй половине 19 века в городе было проложено газовую сеть. По улицам ходил фонарщик - человек с лесенкой, он поднимался на столб, открывал газовый краник и зажигал фонарь. Также сохранился один из первых львовских электрических фонарей 1900-х годов на высокой, почти 7-метровой опоре. В таких использовалась не лампа накаливания, а дуговая по принципу изобретателя Павла Яблочкова. В ее основе два угольных стержня, разделенных прокладкой из каолина, между которыми возникала электрическая дуга. Ее хватало на 3-4 дня. Есть исторические фотографии, как в таких опорах происходила замена лампы. Автовышек еще не было, опора имела специальную лебедку. Электромонтер всталяв ручку и с помощью троса опускал лампу", - рассказывает и.о. директора ЛКП "Львовсвет" Михаил Трач.

В музее представлены и более современные галогенные лампы, которые были запатентованы фирмой General Electric в 1959 году. Добавление в буферный газ паров галогена (брома или йода) увеличило срок службы до 4 тыс. часов.

Автор: Валерий Шмаков
  Замена ламп на первых электрических фонарях во Львове (нач 20 в.)
Замена ламп на первых электрических фонарях во Львове (нач 20 в.)

"Применяются в дизайне интерьеров, автомобилях, рекламной подсветке. Могут быть различной мощности. Например такую ​​КГ-10000Вт (кварцевая металлогалогенная, - Gazeta.ua) саранского электролампового завода еще недавно можно было увидеть на железнодорожных столбах для освещения путей. Есть также металлогалогенные, которыми во Львове ночью подсвечивают церкви, исторические и архитектурные памятники, телебашню, и стадион Арена-Львов. Посетители удивляются, когда говорю, что маленькая лампочка Osram, размером с мячик для пинг-понга, стояла в подсветке львовской телебашни. Выдает мощность 2 тыс. Ватт. А ДМ-4 на 6 тыс. Ватт например использовалась для круглосуточного освещены теплиц", - говорит Александр Санин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Родился отец европейской электроиндустрии: 5 изобретений Вернера Сименса

Также есть коллекция мощных прожекторных ламп. Срок службы имеют небольшой - от 5 до 250 часов, но светят очень ярко. Используются для фото-киносъемок, на флоте, в сигнальных огнях аэропортов и в фарах локомотивов. Отдельно стоят зеркальные лампы-светильники.

В Украине 100-летних ламп после войн и катаклизмов не осталось

"Такую лампу не нужно вкручивать в прожектор, поскольку она сама по сути является прожектором - имеет свое зеркало. Есть исторические фото, как на одном из советских заводов автомобиль после покраски высушивают с помощью сотни таких ламп. За 20 минут краска высыхала", - рассказывает коллекционер.

В общем представлены светильники львовского завода "Искра", полтавского, брестского, московского, уфимского, томского и саранского электроламповых заводов. Также производства Польши, Чехословакии и ГДР. Из числа их экспонируются также натриевые, ртутные и дугортутные люминесцентные лампы.

"Если у лампы накаливания средний срок службы 1000 часов в прожекторных до несколько сот часов, то в ртутных ламп - от 10 до 24 тыс. часов. С 1960-х по 2000-е ними освещались улицы во Львове а также фабрики и заводы. Еще несколько штук осталось в микрорайоне Сихов, в частности на ул. Хоткевича и на площади перед кинотеатром им. А. Довженко. Там три лампы ДРЛ-1000Вт подсвечивают площадь перед кинотеатром, елку, флаг и сам сквер. Ртутные лампы дают приятный дневной свет, так как светить желтым на деревья неэстетично", - говорит Санин.

В планах Александра создать отдельный значительно больший музей истории электрического света электроламп в центре города. Там его смогут посещать больше львовян а также туристы.

Автор: Валерий Шмаков
  Прожекторные лампы накаливания мощностью от 100 до 5000 Вт
Прожекторные лампы накаливания мощностью от 100 до 5000 Вт

"К нам в июне прошлого года городской голова Андрей Садовый приезжал. Говорил, еще такого музея не видел и что он должен быть в центре города. Ничего не имею против. Но это после пандемии и надо спонсора, или чтобы комнату в каком-то музее выделили или кафе какое-то обанкротилось. Здесь недостаток места и вся коллекция не поместилась. Например, нет места продемонстрировать десятки различных типов электроламп в том числе длинные люминесцентные лампы дневного света", - отмечает владелец коллекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Моя лампа!" - Вильгельм Рентген не ответил на письмо Ивана Пулюя

Ретро лампы очень недешевы, так как в мире их остались единицы. Как и в целом мало музеев ламп в мире. В частности музей "Люмина Доместик" в Бельгии, музей Philips в Голландии, музей уличного освещения в Лос-Анджелесе, частные коллекции в США и Канаде и музей "Огни Москвы" в России.

"В России музей государство финансирует. В Украине 100-летних ламп после войн и катаклизмов не осталось. А то, что у людей было, они его до последнего использовали.
Обмениваюсь с частными коллекционерами из разных стран Европы, бывшего СССР и США, покупаю лампы по частным объявлениям. Когда например в США разбирают
дома 19 и начала 20 веков, то электрические средства не выбрасывают, а хранят, чтобы потом их можно было коллекционерам на аукционах приобрести. Обращался к работникам Львовского оперного театра потому что театр точно такие лампы видел. Но после капитального ремонта в 1980-х, к сожалению, ничего из древних осветительных приборов не сохранилось ", - констатирует Санин.

Ночью 31 июля 1853 года в больнице на Лычакове, что на окраине Львова, хирург Загорский сделал срочную операцию по удалению аппендикса пациенту Владиславу Галецкому. О ней никто и никогда бы не вспомнил, если бы не одно: впервые в истории операция прошла при освещении керосиновой лампой. Этот день условно считают датой ее появления.

Автор: Валерий ШМАКОВ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Создали ультрафиолетовую лампу, способную уничтожать Covid-19
Создали ультрафиолетовую лампу, способную уничтожать Covid-19 Просмотров: 711
Рак, потеря зрения и головная боль: чем опасны светодиодные лампы
Рак, потеря зрения и головная боль: чем опасны светодиодные лампы Просмотров: 4519
Популярные в Украине лампы запретили в ЕС
Популярные в Украине лампы запретили в ЕС Просмотров: 2763
На Воронцовский маяк из Парижа привезли первый осветительный аппарат
На Воронцовский маяк из Парижа привезли первый осветительный аппарат Просмотров: 261
Сейчас вы читаете новость «120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
апреля

Мирную демонстрацию разогнали саперными лопатами

Самое читаемое
Кличко выдал очередной &quot;шедевр&quot; в прямом эфире
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
 4 Просмотров: 30115
Умерла первая женщина-премьер и &quot;Железная леди&quot;
Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди"
 Просмотров: 20557
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
10
 Просмотров: 15823
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
15
 Просмотров: 13437
Аппетитная фитнес-модель показала себя с разных сторон
Аппетитная фитнес-модель показала себя с разных сторон
4
 Просмотров: 6444
История
Мирную демонстрацию разогнали саперными лопатами
Мирную демонстрацию разогнали саперными лопатами
 Просмотров: 414
Раскрыли подробности погребения епископа с эмбрионом
Раскрыли подробности погребения епископа с эмбрионом Просмотров: 576
Начали работу над фильмом о художнике-стрельце
Начали работу над фильмом о художнике-стрельце Просмотров: 81
Исследователей удивила древняя золотая печать
Исследователей удивила древняя золотая печать Просмотров: 342
Как в СССР рекламировали Припять и ЧАЭС - раритетный буклет
Как в СССР рекламировали Припять и ЧАЭС - раритетный буклет
18
 Просмотров: 1782
Больше всего комментируют
4
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
2
О деятельности Семенченко знали в СБУ
2
Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта
1
Брат Вовка, которого поймали на взятке, работает заместителем начальника Службы внешней разведки - журналист Бутусов
1
Правозащитники обеспокоены систематическим нарушением прав человека в Украине
Голосов: 388
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть