Вместо свечей и ночников - чем освещали жилье 100 лет назад

Фото: Facebook

Подборку фотографий настольных ламп в частных интерьерах опубликовали в сети. Они были сделаны в начале ХХ в.

"Настольные лампы прекрасной эпохи" - говорится в подписи на странице сообщества BelleEpoque в Facebook.

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Возвращаясь домой после ежедневных дел, мы почти автоматическим жестом включаем свет. Однако мало кто знает, что такой обычный в нашем быту предмет, как лампа накаливания, был изобретен сравнительно недавно, лишь 139 лет назад. 1878-го Эдисон посетил Ансона Вильяма Валаса, который работал над электрическими дуговыми лампами с угольными электродами. Валас подарил Эдисону динамо-машину вместе с комплектом дуговых ламп. После этого Томас начинает работу в направлении усовершенствования ламп. В апреле 1879-го изобретатель установил решающее значение вакуума при изготовлении ламп. А уже 21 октября 1879-го Эдисон закончил работу над лампочкой накаливания с угольной нитью, ставшей одним из крупнейших изобретений XIX в. Величайшая заслуга Эдисона была не в разработке идеи лампы накаливания, а в создании практически осуществимой, широко распространившейся системы электрического освещения с прочной нитью накала, с высоким и устойчивым вакуумом и с возможностью одновременного использования множества ламп.