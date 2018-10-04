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четверг, 04 октября 2018 14:23

Вместо свечей и ночников - чем освещали жилье 100 лет назад
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Настольные лампы прекрасной эпохи - как освещали жилье 100 лет назад
Фото: Facebook
Настольные лампы прекрасной эпохи - как освещали жилье 100 лет назад
Настольные лампы прекрасной эпохи - как освещали жилье 100 лет назад
Настольные лампы прекрасной эпохи - как освещали жилье 100 лет назад
Настольные лампы прекрасной эпохи - как освещали жилье 100 лет назад

Подборку фотографий настольных ламп в частных интерьерах опубликовали в сети. Они были сделаны в начале ХХ в.

"Настольные лампы прекрасной эпохи" - говорится в подписи на странице сообщества BelleEpoque в Facebook.

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Возвращаясь домой после ежедневных дел, мы почти автоматическим жестом включаем свет. Однако мало кто знает, что такой обычный в нашем быту предмет, как лампа накаливания, был изобретен сравнительно недавно, лишь 139 лет назад.

1878-го Эдисон посетил Ансона Вильяма Валаса, который работал над электрическими дуговыми лампами с угольными электродами. Валас подарил Эдисону динамо-машину вместе с комплектом дуговых ламп. После этого Томас начинает работу в направлении усовершенствования ламп. В апреле 1879-го изобретатель установил решающее значение вакуума при изготовлении ламп.

А уже 21 октября 1879-го Эдисон закончил работу над лампочкой накаливания с угольной нитью, ставшей одним из крупнейших изобретений XIX в. Величайшая заслуга Эдисона была не в разработке идеи лампы накаливания, а в создании практически осуществимой, широко распространившейся системы электрического освещения с прочной нитью накала, с высоким и устойчивым вакуумом и с возможностью одновременного использования множества ламп.

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