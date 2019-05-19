Рак, потеря зрения и головная боль: чем опасны светодиодные лампы

Постоянное использование светодиодных ламп может приводить к старению сетчатки и развитию различных заболеваний. Фото: Neomax.ua

Ученые доказали, что светодиодные светильники негативно влияют на здоровье человека.

Они вызывают головную боль, хроническую усталость или потерю зрения. Иногда приводят к онкологии, исследовали специалисты французского Нацагентства по контролю в области безопасности продуктов питания, окружающей среды и труда.

По их словам, даже слабое влияние света, насыщенного голубым, в темное время суток нарушает биологические ритмы и сон.

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В то же время голубой свет ноутбуков, смартфонов и планшетов менее опасен, ведь мало интенсивное.

Светодиодные лампы потребляют меньшее количество энергии. Но постоянное использование таких светильников может приводить к старению сетчатки и развитию различных заболеваний. В быту медики рекомендуют использовать светодиодные лампы и светильники теплого белого света. Оно менее вредно, чем холодное.

Исследователи из Швеции обнаружили продукт, который может повышать риск преждевременной смерти на 50% у пожилых людей. К рискованным попала жирная рыба. Угрожающим фактором для здоровья является накопление полихлорированных бифенилов в нашем организме.