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вторник, 23 марта 2021 10:58

Запатентовали электрическую лампочку

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Запатентовали электрическую лампочку
Запатентовали электрическую лампочку фото: un-sci.com

23 марта 1876 года электротехник и изобретатель Павел Яблочков запатентовал электрическую лампочку.

С детства Павел Яблочков любил конструировать. Он придумал угломерный прибор для землемерных работ, устройство для отсчета пути, пройденного телегой, - прообраз современных одометров.

Осенью 1875 года Яблочков проводил опыт по электролизу кухонной соли. Два угольных электрода расположил параллельно. Когда электроды на мгновение коснулись друг друга в нижних своих частях, между ними возникла электрическая дуга.

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В 1876 ​​году он организовал компанию по производству систем освещения, в которой был техническим руководителем. Первой операцией компании стало освещение универсального магазина "Лувр" в Париже.

Дальнейший прогресс электрического освещения связан с изобретением лампы накаливания, которая оказалась более удобным источником освещения, с лучшими экономическими и световыми показателями.

Первые часы с маятником изобрел голландский механик Христиан Гюйгенс в XVII ст. Это были самые точные часы среди всех остальных. Независимо от Гюйгенса маятниковые часы построил Роберт Гук.

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Дата
23
марта

Запатентовали электрическую лампочку

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