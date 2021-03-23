Запатентовали электрическую лампочку

23 марта 1876 года электротехник и изобретатель Павел Яблочков запатентовал электрическую лампочку.
С детства Павел Яблочков любил конструировать. Он придумал угломерный прибор для землемерных работ, устройство для отсчета пути, пройденного телегой, - прообраз современных одометров.
Осенью 1875 года Яблочков проводил опыт по электролизу кухонной соли. Два угольных электрода расположил параллельно. Когда электроды на мгновение коснулись друг друга в нижних своих частях, между ними возникла электрическая дуга.
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В 1876 году он организовал компанию по производству систем освещения, в которой был техническим руководителем. Первой операцией компании стало освещение универсального магазина "Лувр" в Париже.
Дальнейший прогресс электрического освещения связан с изобретением лампы накаливания, которая оказалась более удобным источником освещения, с лучшими экономическими и световыми показателями.
Первые часы с маятником изобрел голландский механик Христиан Гюйгенс в XVII ст. Это были самые точные часы среди всех остальных. Независимо от Гюйгенса маятниковые часы построил Роберт Гук.
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