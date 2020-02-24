Масленица: как правильно провести следующую неделю

Сожжения соломенного чучела в последний день Масленицы Фото: parkkyivrus.com

24 февраля в Украине начинают отмечать Масленицу, или Сырную неделю. Это один из древнейших праздников, символизирующий приход весны. Продолжается до Прощенного воскресенья, после которого начинается Великий пост.

Традиционным блюдом украинцев на праздники были вареники, которые символизировали женщину и продолжение рода. Готовят также блины, гречаники, оладьи и пироги. Первый блин, испеченный на Масленицу, предназначается для поминовения усопших. Замешивать тесто надо с хорошими мыслями о людях, которых уже нет рядом. Готовый блин можно отдать птичкам, что понесут его на небеса, или нищим, которые помянут покойника добрым словом.

В течение недели запрещено употреблять алкоголь и мясо, зато молочное можно есть досыта. Первые дни стоит начать с уборки дома, ведь гостей нужно встречать в чистоте. С четверга этого делать уже нельзя.

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В каждый день Масленицы существуют свои обычаи и запреты.

Понедельник, 24 февраля - называется "Встреча". В этот день принято приглашать к себе в гости родственников, знакомых и угощать их сладостями. Молодежь делала соломенное чучело - бабу, которая должна стоять до последнего дня праздника.

Вторник, 25 февраля - "Заигрывание". В этот день украинцы веселились и катались на санях. Также девушки прихорашивались и шли на гуляния искать себе пару.

Среда, 26 февраля - "Лакомка". Принято готовить разнообразные блюда и угощать ими всех, кто придет в гости. Основным блюдом остаются блины с различными начинками.

Черверг, 27 февраля - "Разгуляй". В этот день народные гуляния набирают наибольшего размаха. Традиционно устраивают концерты, фестивали, танцы и даже кулачные бои и прыжки через костер.

Пятница, 28 февраля - "Тещины вечера". Считается, если теща накормит зятя, то целый год будут хорошие отношения.

Суббота, 29 февраля - "Золовкины посиделки". Невестка должна приглашать к себе родных родителей и родителей мужа. Так молодая жена обязательно сдружится с новой родней.

Воскресенья, 1 марта - "Прощеное воскресенье". Накануне Великого поста всем стоит попросить прощения у людей, которым навредили. Верующие идут в храм, чтобы покаяться в грехах. В этот же день сжигают соломенное чучело, что знаменует завершение праздников. Оставлять пепел считалось плохой приметой: его закапывали в землю или развеивали по ветру.

В течение этой недели мужчинам предстояло во всем слушать женщину и выполнять ее приказы и прихоти.

Масленицу отмечают в последнюю неделю перед началом Великого поста. В этом году празднование начнется с понедельника, 24 февраля, и продлится до воскресенья, 1 марта. Масленицу в народе называют еще Масленицей, Масленицей, Пущением, Седмицей, Заговеньем, Колодием и Сырной неделей.