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среда, 16 февраля 2022 00:46

Как жили финны в 1960-х - подборка фото
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Gazeta.ua собрала фото Финляндии 1960-х годов.
Фото: Fortepan
Фотографии сделали в столице Хельсинки и других городах.

Gazeta.ua собрала фото Финляндии 1960-х годов.

Фотографии сделали в столице Хельсинки и других городах.

После Второй мировой войны Финляндия обязалась передать СССР часть территории и выплачивать репарации. Их Москва брала оборудованием, кораблями, локомотивами, грузовыми автомобилями и подъемными кранами.

В 1950-х в Финляндии окрепли коммунисты, но впоследствии они потеряли поддержку граждан. В стране была высокая безработица, росли цены. В 1956-м началась всеобщая забастовка, которая переросла во вспышки насилия. Это произошло потому, что правительство не смогло поддержать соглашение о заработной плате.

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После 1966 гда в парламенте Финляндии появилась сильная коалиция, которая ввела строгий контроль заработной платы и цен.

Gazeta.ua собрала фото из Эстонии 1930-х годов. На фотографии попала столица Таллин, Тарту и Игева. Эстонцам удалось обрести и удержать независимость после Октябрьского переворота. После 1918 года большевики пытались провозгласить Эстонскую советскую республику, но их быстро изгнали.

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