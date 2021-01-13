Как на Маланку узнать о будущем

Традиционно украинки гадают на Маланку. Фото: acc.cv.ua

Вечером 13 января украинцы отмечают Маланку или Щедрый вечер. Проводят новогодние обряды с традиционным переодеванием в животных и фольклорных персонажей. Желающие узнать о будущем - гадают.

Девушки спрашивают прохожих мужчин: "Дядя, как вас зовут?" Услышанные имена будут у их мужей. Еще бросают через дом сапоги: куда упадет сапог носком, туда она уедет замуж, сообщает traditions.in.ua.

Гуцулки завязывают себе глаза платком и ощупью подсчитывают колья в заборе до 9-го. Его перевязывают платочком. Если он ровный и хороший, то жених тоже таким будет.

На Слобожанщине в полночь раскладывают костер на берегу реки и делают прорубь на льду. Когда костер разгорелся, каждая из девушек берет тлеющую головню и бросает ее в прорубь. Если затрещит огонь на воде, то выйдет замуж за богатого. Если упадет в воду без треска - за бедного.

Выходят на улицу, и какое животное встретится первой - таким и будет муж. Если собака - то злым, если овца - тихим и смирным.

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У ворот насыпают 3 кучки зерна. Если утром его не трогали, то семейная жизнь будет счастливой.

Под подушку кладут гребенку. Перед сном говорят: "Суженый-ряженый, расчеши мне голову". Верят, что женщине должен присниться жених.

Также перед сном кладут в тарелку с водой несколько обрубков с веника и приговаривают: "Суженый-ряженый, перевези через мостик". Если утром обрубки прилипли к краю тарелки, то женщина выйдет замуж за того, кто ей приснился.

Показали, как в поселке Попова Дамба Чечельницкого района Винницкой области проводят обряд "Маланки". Свое название получил от дня преподобной Мелании, которую почитают 13 января.