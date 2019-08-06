Доказали выполнение операций на мозге 2 тыс. лет назад

Автор: lenta.ua Древние врачи провели успешную операцию на черепе человека 2,2 тыс. лет назад

Археологи обнаружили просверленный череп в погребальной камере древнего города Евромус, Турция. Ученые считают, что он является свидетельством операции на мозге, которую провели 2,2 тыс. лет назад. Так лечили головную боль.

Череп нашли в единственном экземпляре. Другие не имели подобных признаков. Находку можно включить в один из наиболее известных примеров найрохирургии, сообщает lenta.ua

"Мы считаем, что эту операцию выполнили из-за головной боли или проблемы, связанной с черепом", - рассказал исследователь Абузер Кызыл.

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Анализируя другие останки, ученые пришли к выводу, что жители древнего Евромуса были вполне здоровыми. Рядом с прооперированным черепом нашли остатки двух новорожденных детей и молодых женщин, очевидно. смерть наступила во время родов.

Древние врачи, как правило, использовали грубые инструменты для создания отверстий в костном каркасе головы. Это облегчало головную боль у пациента и нормализовало кровяное давление. Подобные черепа находили в захоронениях инков в Латинской Америке.

Новую группу людей с деформированными черепами обнаружили археологи в китайской провинции Гирин. Согласно выводам экспертов, кости принадлежали 5-ти взрослым людям - 4-м мужчинами и женщине. Также археологи обнаружили остатки 4-х детей в возрасте от 3-х лет. Ученые датировали их эпохой Неолита - от 5500 до 4900 лет назад. Модификацию черепа, как правило, выполняли в детстве, поскольку давление на мягкий череп ребенка способно формировать его. Голову обычно плотно обматывали тканью. Как неудивительно, такая практика не имела отрицательного влияния на когнитивные функции мозга.