Как пришельцы: раскопали людей со странными черепами

Автор: onlinelibrary.wiley.com В Китае обнаружили деформированные черепа

Новую группу людей с деформированными черепами обнаружили археологи в китайской провинции Гирин. Согласно выводам экспертов, кости принадлежали 5-ти взрослым людям - 4-м мужчинами и женщине. Также археологи обнаружили остатки 4-х детей в возрасте от 3-х лет. Ученые датировали их епохой Неолита - от 5500 до 4900 лет назад.

"Мы заметили, что не все люди имели признаки умышленной модификации черепа. Однако практика была распространена как на мужских, так и на женских черепах", - говорится в научной статье в журнале Wiley.

Автор: onlinelibrary.wiley.com В Китае обнаружили деформированные черепа

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До 12 тис. лет назад люди, жившие на территории современного северо-восточного Китая, целенаправленно меняли свои головы. Это было выборочное культурное поведение местной группы населения. Хотя выборочный критерий и значение этого культурного поведения по сей день неизвестны. Ученые предполагают различия в идентичности, семейную принадлежность или социально-экономический статус.

Модификацию черепа, как правило, выполняли в детстве, поскольку давление на мягкий череп ребенка способно формировать его. Голову обычно плотно обматывали тканью. Как ни странно, такая практика не имела отрицательного влияния на когнитивные функции мозга.

Череп с признаками искусственной деформации обнаружили археологи на кургане в Астраханской области РФ. Голова имеет вытянутую форму. Исследователи считают, что захоронение принадлежит древнему народу сарматов. Представители древних культур часто перевязывали черепа детям. От этого голова удлинялись. Это могло считаться признаком статуса человека.