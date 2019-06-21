Археологи наткнулись на череп странной формы

Череп с признаками искусственной деформации обнаружили археологи на кургане в Астраханской области РФ.
Голова имеет вытянутую форму, сообщает портал "Новости планеты".
Исследователи считают, что захоронение принадлежит древнему народу сарматов.
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Представители древних культур часто перевязывали черепа детям. От этого голова удлинялись. Это могло считаться признаком статуса человека.
Череп принадлежал мужчине в возрасте 30 лет, выяснили археологи. В будущем курган планируют восстановить.
В Никопольском районе Днепропетровской области "черные археологи" попытались ограбить Нечаеву могилу. Это самый большой скифский курган в Украине.
Местные жители увидели на вершине кургана шахту и подняли тревогу в социальных сетях, сообщает "День".
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