Археологи наткнулись на череп странной формы

Обнаружили захоронение сармата с удлиненным черепом. Фото: golos.ua

Череп с признаками искусственной деформации обнаружили археологи на кургане в Астраханской области РФ.

Голова имеет вытянутую форму, сообщает портал "Новости планеты".

Исследователи считают, что захоронение принадлежит древнему народу сарматов.

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Представители древних культур часто перевязывали черепа детям. От этого голова удлинялись. Это могло считаться признаком статуса человека.

Череп принадлежал мужчине в возрасте 30 лет, выяснили археологи. В будущем курган планируют восстановить.

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