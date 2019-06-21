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пятница, 21 июня 2019 23:13

Археологи наткнулись на череп странной формы

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Археологи наткнулись на череп странной формы
Обнаружили захоронение сармата с удлиненным черепом. Фото: golos.ua

Череп с признаками искусственной деформации обнаружили археологи на кургане в Астраханской области РФ.

Голова имеет вытянутую форму, сообщает портал "Новости планеты".

Исследователи считают, что захоронение принадлежит древнему народу сарматов.

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Представители древних культур часто перевязывали черепа детям. От этого голова удлинялись. Это могло считаться признаком статуса человека.

Череп принадлежал мужчине в возрасте 30 лет, выяснили археологи. В будущем курган планируют восстановить.

В Никопольском районе Днепропетровской области "черные археологи" попытались ограбить Нечаеву могилу. Это самый большой скифский курган в Украине.

Местные жители увидели на вершине кургана шахту и подняли тревогу в социальных сетях, сообщает "День".

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