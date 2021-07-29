 
Ексклюзивы
1/5
Без почитания князя Владимира Россия потеряет истоки государственности
Без почитания князя Владимира Россия потеряет истоки государственности
Просмотров: 261
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
1 Просмотров: 2232
Начала христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Начала христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Просмотров: 450
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
Просмотров: 324
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
Просмотров: 4563
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
1 Просмотров: 567
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
1 Просмотров: 414
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Просмотров: 1080
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 3006
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 405
Фото
Все фото
27
22
9
5
3
&quot;С золотым левиком на рукаве&quot;: перезахоронили воинов дивизии СС &quot;Галичина&quot;
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
&quot;Люди устали от совка&quot;: как СССР доживал последние дни - фото
"Люди устали от совка": как СССР доживал последние дни - фото
Как люди развлекались ловлей рыбы 90 лет назад - подборка фото
Как люди развлекались ловлей рыбы 90 лет назад - подборка фото
Каким был первый главный железнодорожный вокзал Киева - подборка фото
Каким был первый главный железнодорожный вокзал Киева - подборка фото
На детской площадке нашли захоронение бронзового века
На детской площадке нашли захоронение бронзового века
Видео
Все видео
"Именно так я и хотел уйти из жизни" - художник выстрелил в себя посреди пшеничного поля
"Именно так я и хотел уйти из жизни" - художник выстрелил в себя посреди пшеничного поля
На Олимпиаде болельщик прервал матч исполнением гопака
На Олимпиаде болельщик прервал матч исполнением гопака
Украинцы зациклены на прошлом
Украинцы зациклены на прошлом
Нашли останки ребенка с украшениями, которым 2,5 тыс. лет
Нашли останки ребенка с украшениями, которым 2,5 тыс. лет
Это война культур: по одну сторону линии разграничения Великая отечественная, а по другую – Вторая мировая – Наталья Кривда
Это война культур: по одну сторону линии разграничения Великая отечественная, а по другую – Вторая мировая – Наталья Кривда
Интервью
1/5
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1431
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1674
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1233
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 468
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 846
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
28 июля 2021
Просмотров: 585
Любов поляків
На початку 1990-х багато материних знайомих їздили в Польщу торгувати на базарі. Продавали посуд, постільну білизну й інший крам. Одного разу поїхала ...
четверг, 29 июля 2021 09:10

Без почитания князя Владимира Россия потеряет истоки государственности

  Комментировать
Без почитания князя Владимира Россия потеряет истоки государственности
Петр Холодный изобразил Владимира Великого на иконостасе часовни Святого Духа во Львове в 1920 годах. Фото: facebook.com/SheptytskyNationalMuseum

Украина унаследовала от Руси европейский выбор. Его сделал князь Владимир, когда определялся с государственной религией. В России подчеркивают связь с правителем, ибо без этого потеряют истоки своей государственности. Об этом Gazeta.ua рассказал историк Дмитрий Гордиенко.

"В окружении Владимира Великого было несколько религиозно-политических схем. Исламский мир он отверг. Европейского к XVI в. не существовало, хотя понятие Европа уже было. То пространство называлось христианским миром. Западное христианство было отдаленным, тогда еще даже часть польских земель представляла собой языческое пространство. Выбрав восточное христианство, Владимир выбрал европейское пространство и политический вектор развития", - объясняет исследователь.

В то время Русь имела давние государственные традиции от славянских племенных объединений. С принятием христианства они развились. Важным моментом стало появление письменности, которой не хватало.

"Современный британский исследователь Норман Дэвис в книге "Европа. История" сравнил Русь Владимира с государством Карла Великого. Владимир стал создателем такого понятия как Восточная Европа. Поэтому можно говорить, что Владимир - это определенный общий удел народов, ее заселяющих. Среди них и народы нынешней России. Их земли были дочерними образованиями, завоеванными Киевом жестоко. Киевские князья вырезали целые племена, насаждали государственную власть и христианство", - отмечает Дмитрий Гордиенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина - наследница Руси. А дальние родственники пусть не посягают - Зеленский

На территории современной России происходили бунты против христианства. И они подавлялись киевской властью.

"Владимир распространил цивилизацию на те земли, но это происхождение от государства, вторичное, и не более. Но россияне будут продолжать говорить о том, что они правопреемники. И причина здесь в другом. Российская государственность благодаря деятельности идеолога империи графа Сергея Уварова в первой половине XIX в. опирается на православие. Но настоящая, истинная церковь та, которая имеет апостольскую или равноапостольскую традицию. Апостольская традиция Андрея Первозванного связана с Киевом, равноапостольные Ольга и Владимир были князьями киевскими.

Абсолютно все церкви нашли или придумали свои апостольские традиции. Россия этим не занималась, потому что Киев был под ее влиянием. Когда отделился, то возможности кого-то провозгласить равноапостольным уже не было. Поэтому им нужно постоянно подчеркивать свою связь с Владимиром и Русью. Иначе потеряют истоки собственной государственной традиции", - объясняет историк.

По результатам опроса группы "Рейтинг", 75% украинцев убеждены, что Украина - преемница Киевской Руси. Россию преемницей считают 8%. В то же время, 41% опрошенных согласились с недавним заявлением президента России Путина, что "русские и украинцы - один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству".

"Это свидетельствует о доминировании в общественных представлениях старых историографических схем, - считает историк Дмитрий Гордиенко. - Население, воспринимающее историю Украины и России в школьных схемах, продолжает ее так воспринимать. Те, кто считает, что так называемая Киевская Русь является именно Украиной, говорят этоне на основе знаний, а исходя из определенных патриотических чувств. Это недоработка школьного образования и высшей школы.

Киевская Русь - это историографическая название, ведь такого государства не существовало. Но раскрутка в СМИ новейших исследований весьма слабая. И в большинстве университетов подается этот период именно как Киевская Русь. А там, где определяют как средневековая Украина, тоже воспринимают как Киевскую Русь. Сейчас пытаемся ввести тему "Средневековая Украина", что значительно шире. Но пока слабо получается".

Автор: Михаил Танасийчук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Без почитания князя Владимира Россия потеряет истоки государственности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

Взяли турецкую крепость

Свадьба века: в стране объявили выходной

Самое читаемое
&quot;Люди устали от совка&quot;: как СССР доживал последние дни - фото
"Люди устали от совка": как СССР доживал последние дни - фото
22
 Просмотров: 10377
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
3
 Просмотров: 5724
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
5
 1 Просмотров: 5247
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси Просмотров: 5049
&quot;С золотым левиком на рукаве&quot;: перезахоронили воинов дивизии СС &quot;Галичина&quot;
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
27
 Просмотров: 4563
История
Взяли турецкую крепость
Взяли турецкую крепость
 Просмотров: 135
Свадьба века: в стране объявили выходной
Свадьба века: в стране объявили выходной
 Просмотров: 432
Установили имена трети казненных в Бабьем Яру
Установили имена трети казненных в Бабьем Яру Просмотров: 99
Археологические памятники закатали под асфальт
Археологические памятники закатали под асфальт Просмотров: 162
Начала христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Начала христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
 Просмотров: 450
Больше всего комментируют
14
"Слуга народа" не нарастила в рейтинге
7
Украина собирается купить корабль, не приспособленный для защиты черноморского побережья - эксперт
6
Погибших и раненых меньше, чем до "перемирия" - Офис президента
5
У Зеленского - менее 30%: обнародовали свежие рейтинги
3
Зеленский звонил Путину накануне срыва спецоперации по "вагнеровцам" – Омельченко
Голосов: 108
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть