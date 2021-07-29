Без почитания князя Владимира Россия потеряет истоки государственности

Петр Холодный изобразил Владимира Великого на иконостасе часовни Святого Духа во Львове в 1920 годах. Фото: facebook.com/SheptytskyNationalMuseum

Украина унаследовала от Руси европейский выбор. Его сделал князь Владимир, когда определялся с государственной религией. В России подчеркивают связь с правителем, ибо без этого потеряют истоки своей государственности. Об этом Gazeta.ua рассказал историк Дмитрий Гордиенко.

"В окружении Владимира Великого было несколько религиозно-политических схем. Исламский мир он отверг. Европейского к XVI в. не существовало, хотя понятие Европа уже было. То пространство называлось христианским миром. Западное христианство было отдаленным, тогда еще даже часть польских земель представляла собой языческое пространство. Выбрав восточное христианство, Владимир выбрал европейское пространство и политический вектор развития", - объясняет исследователь.

В то время Русь имела давние государственные традиции от славянских племенных объединений. С принятием христианства они развились. Важным моментом стало появление письменности, которой не хватало.

"Современный британский исследователь Норман Дэвис в книге "Европа. История" сравнил Русь Владимира с государством Карла Великого. Владимир стал создателем такого понятия как Восточная Европа. Поэтому можно говорить, что Владимир - это определенный общий удел народов, ее заселяющих. Среди них и народы нынешней России. Их земли были дочерними образованиями, завоеванными Киевом жестоко. Киевские князья вырезали целые племена, насаждали государственную власть и христианство", - отмечает Дмитрий Гордиенко.

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На территории современной России происходили бунты против христианства. И они подавлялись киевской властью.

"Владимир распространил цивилизацию на те земли, но это происхождение от государства, вторичное, и не более. Но россияне будут продолжать говорить о том, что они правопреемники. И причина здесь в другом. Российская государственность благодаря деятельности идеолога империи графа Сергея Уварова в первой половине XIX в. опирается на православие. Но настоящая, истинная церковь та, которая имеет апостольскую или равноапостольскую традицию. Апостольская традиция Андрея Первозванного связана с Киевом, равноапостольные Ольга и Владимир были князьями киевскими.

Абсолютно все церкви нашли или придумали свои апостольские традиции. Россия этим не занималась, потому что Киев был под ее влиянием. Когда отделился, то возможности кого-то провозгласить равноапостольным уже не было. Поэтому им нужно постоянно подчеркивать свою связь с Владимиром и Русью. Иначе потеряют истоки собственной государственной традиции", - объясняет историк.

По результатам опроса группы "Рейтинг", 75% украинцев убеждены, что Украина - преемница Киевской Руси. Россию преемницей считают 8%. В то же время, 41% опрошенных согласились с недавним заявлением президента России Путина, что "русские и украинцы - один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству". "Это свидетельствует о доминировании в общественных представлениях старых историографических схем, - считает историк Дмитрий Гордиенко. - Население, воспринимающее историю Украины и России в школьных схемах, продолжает ее так воспринимать. Те, кто считает, что так называемая Киевская Русь является именно Украиной, говорят этоне на основе знаний, а исходя из определенных патриотических чувств. Это недоработка школьного образования и высшей школы. Киевская Русь - это историографическая название, ведь такого государства не существовало. Но раскрутка в СМИ новейших исследований весьма слабая. И в большинстве университетов подается этот период именно как Киевская Русь. А там, где определяют как средневековая Украина, тоже воспринимают как Киевскую Русь. Сейчас пытаемся ввести тему "Средневековая Украина", что значительно шире. Но пока слабо получается".