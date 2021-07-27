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вторник, 27 июля 2021 13:47

У Зеленского - менее 30%: обнародовали свежие рейтинги

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У Зеленского - менее 30%: обнародовали свежие рейтинги
Среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, большинство (27,7%) респондентов готовы отдать голос за главу государства, согласно опросу "Рейтинга". Фото: DW

За президента Владимира Зеленского готовы проголосовать 27,7% опрошенных украинцев, если бы в ближайшее время состоялись выборы. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

Среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, больше всего - 27,7% - респондентов готовы отдать голос за главу государства. За пятого президента, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко проголосовали бы 13,4% опрошенных.

Далее следуют лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко (11,4%), лидер ОПЗЖ Юрий Бойко (10,1%), Игорь Смешко (7,8%), Владимир Гройсман (6,1%), Евгений Мураев (6,0%), Дмитрий Разумков (4,1%). Поддержка других кандидатов ниже 3%.

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Опрос проводился в течение 23-25 ​​июля 2021 года. Опросили 2500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI - Computer Assisted Telephone Interviews, телефонные интервью с использованием компьютера. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Согласно опросам, проведенным 3 июля, рейтинг поддержки Владимира Зеленского был 29,1% среди опрошенных. Ближашим конкурентом Зеленского был Петр Порошенко - 13,4% поддержки, и представитель пророссийской партии ОПЗЖ Юрий Бойко - 12,5%. 11,3% избирателей отдали бы голоса за Юлию Тимошенко, 8,7% - за Игоря Смешко.

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