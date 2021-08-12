"Злюсь и ругаюсь, потому что я забочусь о детях"

"Приехавший в отпуск домой офицер из Голландской Ост-Индии хочет познакомиться с милой девушкой. В дальнейшем не против заключить брак", - читает объявление в газете 19-летняя Маргарета Гертруда Целле с нидерландского города Гаага в марте 1895-го. Она окончила школу воспитателей детсадов, но работу искать не спешит. Хочет выйти замуж.

Тогда же в отпуск из Голландской Ост-Индии - теперь Индонезия, вернулся офицер 40-летний Рудольф Маклеод. Имел примерно 1,8 м роста, крепкое телосложение, круглое лицо и длинные закрученные усы. Был почти лысый.

В Голландской Ост-Индии началось восстание. Журналист газеты "Ниус Ван ден Даг" расспросил у Рудольфа Маклеода о положении колоний. Сдружились и корреспондент решил женить ветерана. Разместил в газете объявление.

Маклеод был против, но несколько писем перечитал. Среди них были от женщин с большим приданым. Но он ответил Маргарет, которая положила в конверт свое фото.

Впервые встречаются в музее в Амстердаме. Женщина называет его Джоном, а он ее - Грит. Через шесть дней устраивают помолвку.

Маргарета живет с дядей в Гааге, ее мать умерла, а отец бросил семью. Ездит к любимому в столицу. Его мучает ревматизм, поэтому иногда переносят свидания.

"Мой дорогой Джонни, жаль тебя, - писала женщина как-то. - Печально, что наши планы вновь сорвались. Но надеюсь, что ты забудешь о болезни, как только я приеду навестить тебя в воскресенье. Будь храбрый и послушный, и это поможет. Твоя маленькая жена всегда так делает".

11 июля 1895 Маргарета Гертруда Целле становится Маклеод. На следующий день едут на немецкий курорт Висбаден. Там Рудольфу несколько раз приходится отгонять от жены молодых офицеров.

"Она была молодой женщиной исключительно с добрыми намерениями. Страдала от безразличного отношения и грубых манер мужа. Они проявились сразу после возвращения из свадебного путешествия", - рассказывала одна жительница Амстердама исследователю Сэму Ваагенаару в 1932 году.

Молодые селятся у сестры Рудольфа в Амстердаме. Та недолюбливает Маргарет, оскорбляет. Муж не защищает, наоборот ведет себя грубо, бьет ее.

Его отпуск сначала продлевают по состоянию здоровья, а затем в связи с беременностью Маргарет. 30 января 1897-го рожает сына Норманна Джона. Через три месяца Маклеоды отправляются в Голландскую Ост-Индию. Маргарет не терпится увидеть экзотические края.

Селятся возле города Маланг на восточном побережье острова Ява. 2 мая 1898-го рождается дочь Жанна-Луиза. Через год офицер получает приказ прибыть на южное побережье острова Суматра без семьи. Верхом едет к дому командира гарнизона ван Рееде.

- Моя жена и дети через несколько часов переберутся к вам, немного поживут. Вы же не будете против, не так ли? - говорит, разворачивается и скачет прочь.

Маргарет получает возможность отдохнуть от ежедневных ссор и скандалов. Но переживает материальные затруднения, потому что муж не высылает денег.

"Проявили себя интеллигентным и милым человеком. Возможно, была немного легкомысленная, - вспоминала госпожа ван Рееде. - Но для такой молодой женщины в этом нет ничего необычного".

Рудольф направляет письма с подробными описаниями местности и выполняемых им задач. Просит делиться новостями о сыне и дочери. А еще переживает насчет верности.

"Кто такой этот лейтенант, о котором ты пишешь, который фотографировал наших детей? - интересуется в одном письме. - Ты, Грита, никогда не объясняешь таких вещей. Я задумываюсь, прочитав подобное. Итак - кто он такой? Это странно - ты легко перепрыгнула от костюмов детей к лейтенанту. А потом не пишешь о нем ни слова! Грита, пожалуйста, постарайся понять: я злюсь и ругаюсь, потому что забочусь о детях ".

Переживает, что она каждую субботу ходит на вечера в клуб. Ее постоянно окружает рой офицеров. Даже женатые флиртуют с голландкой. Маклеод становится командиром гарнизона и сразу организует переезд семьи.

"Здесь для тебя, Грита, будет много работы. В этих домах опасно жить, если не соблюдать абсолютную чистоту, - сообщает. - Если не мыть постоянно пол, не следить за горшками с цветами и не смолить крышу, заводится множество насекомых. Вчера я наткнулся на скорпиона. Хотя его укус редко бывает смертелен, но он вызывает лихорадку и особенно опасен для детей. Поэтому ты лично будешь проверять все помещения, горшки с цветами и чистить кровати детей".

Как самый высокопоставленный офицер в городе муж периодически устраивает официальные приемы. Маргарета любит их за возможность побыть в центре внимания. Рудольф заказывает ей платья из Амстердама.

В июне 1899 года умирает сын Норманн. Его с сестрой отравила нянька. Хотела отомстить за избиение комендантом солдата, которого она любила. Благодаря усилиям врача дочь выживает. Смерть сына становится ужасным ударом для Маклеода. Обвиняет в трагедии жену. Семейные отношения ухудшаются.

Офицер уходит в отставку, но остаются жить на острове Ява, потому что в Голландии дороже. Но Маргарет не радует выживание в глухом азиатском селе. Хочет вернуться в Европу. Добивается этого в ежедневных ссорах. В 1902-м мужчина понимает, что сопротивляться бесполезно. Договаривается о местах на грузовом пароходе, который направляется в Голландию.

Маргарета получает разрешение суда на "временное расторжении брака". Дочь оставляют с ней. Женщина ранее не работала, ей трудно найти работу. Поэтому Рудольф забирает к себе девочку. Этим дает свободу матери, которая отправляется в Париж.

Работает натурщицей и цирковой наездницей. Занимается восточными танцами, берет имя Мата Хари - с малайского переводится "глаз дня" или "солнце". Ее выступления становятся популярными по всей Европе, приглашают на ведущие сцены. Слыша об этом, Рудольф возмущается: "Как она может танцевать, когда у нее плоскостопие!" или "Я видел ее во всех возможных позах, и мне больше не на что смотреть".

Расстреляли за шпионаж

- В начале войны у меня украли в Берлине багаж с платьями и мехом. Летом 1916-го немецкий консул в Амстердаме дал 20 тысяч франков. Я считала их частичной компенсацией, потому что мои вещи стоили в четыре раза дороже. Простите женщине неаккуратность с финансами, - отрицает шпионскую деятельность в пользу Германии танцовщица 40-летняя Мата Хари. Ее в июле 1917-го допрашивал следователь французской военной прокуратуры Пьер Бушардон.

С началом Первой мировой войны летом 1914-го, Мата Хари старается не прекращать выступления. Часто переезжает из Парижа в Гаагу. Между ними лежит линия фронта. Поэтому танцовщица добирается через Испанию или Великобританию. Повсюду ночует с разными любовниками, часть из которых знала еще до войны, остальные - новые знакомые.

Такая раскованная жизнь и частые перемещения по континенту привлекают внимание французской и английской разведок. Считают, что она выведывает у офицеров секретную информацию и передает немцам, которые воюют против Франции. Газета "Галус" утверждает, что из-за артистки погибают несколько французских дивизий.

Чтобы проверить, французские спецслужбы предлагают ей поработать на них в Бельгии. Мата Хари соглашается, но просит большой гонорар. Сходятся на меньшей сумме. Дают задание и начинают следить. Решают, что она стала двойным агентом, арестовывают. В течение четырех месяцев допрашивают. Она все отрицает. Суд по обвинению в шпионаже постановил расстрелять. Приговор исполняют 15 октября 1917-го близ Парижа.