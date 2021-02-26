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пятница, 26 февраля 2021 10:54

Продемонстрировали устройство, которое обнаруживает самолеты на большом расстоянии

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Продемонстрировали устройство, которое обнаруживает самолеты на большом расстоянии
Продемонстрировали устройство, которое обнаруживает самолеты на большом расстоянии фото: sciencemuseum.org

26 февраля 1935 года шотландский изобретатель Роберт Уотсон-Уотт впервые продемонстрировал созданный им радар.

Уотсон-Уотт сконструировал одно из первых устройств, которое предназначено для радиолокации воздушных объектов, и получил первый патент на изобретение подобной системы в 1934 году. Его изобретение могло выявить самолет на расстоянии 64 км.

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В 1936 году исследователь возглавил вновь образованное ведомство Британского министерства авиации, которое к концу года построило ряд из пяти РЛС, расположенных на расстоянии 40 км друг от друга. Этот ряд радаров сыграл важнейшую роль в борьбе с налетами гитлеровской авиации на Великобританию в годы Второй мировой войны.

Первый известный полет самолета в истории человечества совершили 17 декабря 1903 года. "Флаер" продержался в воздухе 59 секунд и пролетел 260 метров. Изобретение официально признали первым в мире летательным аппаратом тяжелее воздуха, который совершил пилотируемый полет с использованием двигателя.

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Дата
26
февраля

Продемонстрировали устройство, которое обнаруживает самолеты на большом расстоянии

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