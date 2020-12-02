"От представленных на конкурс работ наворачивались слезы"

- Главные претенденты на герб Украины определились еще в 1917 году. Это галицкий лев, киевский архистратиг Михаил и казак с мушкетом - символ Войска Запорожского - Гетманщины, - говорит составитель книги "Наш герб" 47-летний Богдан Завитий.

Считает, в Украине может быть большой герб. В течение исторического бытия украинцы имели разнообразную государственную символику. Из нее следует сделать хорошую геральдическую композицию с трезубцем в центре.

- Лев был гербом Королевства Руси, известного нам как Галицко-Волынское государство. Впоследствии - Русского воеводства - аж до разделов Речи Посполитой в конце XVIII века. После "весны народов" в 1848-ом стал национальным символом галицких украинцев, - рассказывает Богдан Завитий. - Золотого коронованного поднимающегося на скалу льва изображали на синем фоне. Именно от него происходит наш сине-желтый флаг. Когда не было возможности изобразить его на хоругвях, шли простым путем - соединяли две горизонтальные полосы, синюю и желтую. Их стали называть "русскими красками", потому что галицкие украинцы тогда называли себя еще русинами. Этот флаг после падения самодержавия в России на Приднепровской Украине прижился сразу. А вот насчет герба в течение едва ли не всего 1917-го продолжались жаркие дискуссии.

Архистратиг Михаил - герб Киевской земли, воеводства, губернии, а впоследствии - и самого города. Галичане понимали - когда утвердится Украина, она должна быть соборная и герб нужно создавать соответствующий. После польского восстания 1863 года начал восприниматься как символ Приднепровской Украины. Популярным был щит, разделенный на две части. В одной - лев, во второй - архистратиг Михаил. Внизу писали "Боже Украину спаси".

В 1917-1918 годах архистратиг Михаил имел своих сторонников. Вышла брошюра "Катехизис украинца". В ней утверждалось, что гербом Украины является архистратиг Михаил, который "защищает Украину от всего злого". Выдали листовку с ним, медальон. Имел сильные позиции.

Казак с мушкетом представлял очень весомую и яркую страницу в истории украинской государственности. Под конец существования Гетманщины его уже называли "гербом нации". В 1918 году почти дошло до утверждения. С тризубом на шлеме - авторства Георгия Нарбута. Гетманат потерял власть и дело не довели до конца.

Вокруг этих трех символов и крутились все дискуссии, пока не вынырнул Тризуб - знак с монет Владимира Великого.

Шла ли речь во время Украинской революции 1917-1921 годов о большом гербе?

- Когда состоялся Акт воссоединения в январе 1919-го, то надо было создавать соборный герб Украины. Тогда провели заседание специалистов, которые выбрали двудольный щит. В одной части - лев, во второй - казак с мушкетом. Посередине между ними - щиток с тризубом Владимира Великого. Его в марте 1918 года утвердила гербом Центральная Рада. Реализовать соборный герб не успели.

Наверстать несделанное пытался в конце 1930-х геральдист Николай Битинский. Был связан с Государственным центром УНР в изгнании. Разрабатывал проекты наград. Создал большой герб Украины - щит с тризубом держали архистратиг Михаил и галицкий лев. Вокруг них был лавровый венок с гербами украинских земель. Казак с мушкетом был главным в комбинации гербов Левобережья. Он остались лишь проектом.

Статью Конституции о большом государственном гербе Украины приняли в 1996 году. Почему с тех пор не удалось его утвердить?

- Более, чем четверть века наши художественные, научные, политические элиты не проявляли зрелость при проведении предыдущих конкурсов. Они заканчивались пшиком. Казалось, если мы не способны создать красивый, современный большой герб Украины, то лучше не трогать это дело. Нам мало одного тризуба? Склонялся к мысли, что больше не стоит испытывать украинскую государственность герботворческими трудом и амбициями. Следует отказаться от этой идеи и убрать термины "большой" и "малый" государственные гербы. Оставить просто "государственный герб" - "тризуб".

Какие были предпосылки конкурса?

- Руководство парламента неожиданно решило вернуться к этой теме. Я понимал - они не осознают, в какой "муравейник" засовывают руку. У нас от конкурсов 1996-1997 и 2008-2009 годов сложился круг лиц, которые не покидают надежды войти в историю "великогерботворцами". И если в дверь не удается зайти со своими творческими видениями сомнительной художественной и геральдической ценности, пытаются пролезть в форточку. До сих пор все заканчивалось или пшиком, или скандалом. Ни один из проектов-победителей предыдущих соревнований не попал на рассмотрение Верховой Рады - их "зарубили" на уровне профильного парламентского комитета.

В августе появилось постановление Верховной Рады, далее - во исполнение его - Кабинета министров. Когда мне предложили войти в оргкомитет, не колебался.

Многие квалифицированные и профессиональные люди отказались. Одни хотели участвовать в конкурсе. Другие опасались, что это не закончится ничем хорошим. Я думал - кто-то же должен взяться за это в конце концов. Было интересно посмотреть на все изнутри. Не жалею, что согласился.

После обнародования результатов соцсети заполонили критические сообщения в адрес членов комиссии и авторов. Есть ли среди них объективные?

- Что будут писать о "предательстве", я знал. Не ожидал таких потоков грязи. Дилетанты берутся судить об истории и эстетике наших символов, не имея об этом зеленого понятия. От уровня большинства представленных на конкурс работ охватывала грусть и наворачивались слезы. Более половины отпало на уровне технического отбора. Люди не читали требований законодательства, статьи 20-й Конституции.

Главным элементом должен быть "малый государственный герб Украины". Без вмешательств и изменений. Некоторые же авторы увлеклись совершенствованием и раскрашиванием тризуба. Это серьезное нарушение. У нас еще с 19 февраля 1992 года официально утверждены цветной и графические стандарты государственного герба - с пропорциями, схемами и точными расчетами. По Конституции, элементом большого государственного герба должен быть "с учетом герба Войска Запорожского" - казак с мушкетом. Прежде всего жюри учитывало соблюдения этих требований.

Обвинения в непрофессионализме и подкупности - безосновательны. Конкурс доказал - наше общество не имеет ни согласия, ни чувства меры в отношении большого государственного герба Украины. Оргкомитет же придерживался предписаний Конституции и нынешних постановлений парламента и Кабмина. Конкурс прошел честно.

Можно работу-победителя использовать как основу. Предложить другим художникам, чтобы его визуализировали, соблюдая основы геральдики. Предоставили более современную эстетику, лаконичность.

Удивительно, что мало кто обращает внимание на работу, которая получила третью премию. Вторую решили не присуждать. Симпатичная, подкупает лаконизмом и мастерским исполнением. Без излишеств и мегаломании - с разнообразными коронами сверху и тяжелыми "гирляндами" внизу. Для меня эта работа стала самой большой неожиданностью конкурса. На рассмотрение Верховной Рады стоило бы вынести оба варианта-победителя.

Что будет с проектом-победителем дальше?

- Решение за Верховной Радой. Прежде всего депутаты должны были бы продумать, разумно ли было возвращаться к вопросу большого герба, нужен ли он вообще и сумеют ли они собрать конституционное большинство для утверждения. Надеюсь, ее руководители уже поняли, что политическая воля на уровне прихоти не должна расходиться со здравым смыслом.

Как бы там ни было - считаю полезным, что этот конкурс состоялся. После объявления результатов было туго. Он максимально обнажил ситуацию. Не теряю надежды, что этот вопрос наконец закроют. Если бы не провели и не определили победителей, дело колотилось бы дальше - с дополнительным конкурсом или еще как-то.