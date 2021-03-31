"Несмотря на абсолютную ясность кровавого события, Москва пытается спровоцировать очередную комедию"

"Из политических событий киевской жизни, произошедших в последнее время, надо указать на загадочное убийство в собственном доме славного украинского композитора Ревуцкого и его жены. Убийцы симулировали грабительские намерения, но следствие показало, что убийство совершено не с грабительской целью. Блаженной памяти семье забитых Ревуцких Киев устроил громкие похороны", - пишет в январе 1942 года луцкая газета "Украинский голос".

Продолжается Вторая мировая война. Красная армия отступила и почти всю территорию Украины занимают немецкие и румынские войска. Старшему научному сотруднику Института фольклора и преподавателю Киевского театрального института 60-летнему Дмитрию Ревуцкому предлагают эвакуироваться, однако он отказывается из-за плохого состояния после инсульта.

29 декабря 1941-го соседи замечают открытую дверь его столичной квартиры. Заходят и видят жестоко избитых хозяина и его жену Марию.

"Окровавленную женщину увидели первой. Была запихнута в угол прихожей и накрыта креслом, - сообщает украинская газета "Голос" в Берлине. - Картина убийства заставила вздрогнуть даже следователей, которые многое видели за свою жизнь. Жену профессора душили и резали в трех комнатах, перетягивая по полу из одной комнаты в другую. Стены спальни и столовой были залиты кровью. Посадили в кресло и перевернули в углу прихожей".

Супруги живут со служанкой и сыном Валерьяном, но их дома не было, пошли искать еду. Нападавшие отслеживают это. Мария Ревуцкая открывает двери людям, которые сразу начинают ее бить. Затем бросаются к мужу.

"Голова его была пробита ударами молотка. Беззащитному инвалиду попали по голове 34 раза, - вспоминает фотограф судебно-медицинской экспертизы Вадим Павловский, который дружил с погибшим. - Били бы в бешеной ярости и дальше, если бы от силы удара не сломалась рукоятка молотка и головка его отлетела, пробив внутреннее оконное стекло. Они не взяли ничего из ценных вещей. Бросили, словно подпись под своей работой, красноармейскую шапку давно отмененного образца - "буденовку". Все свидетельствовало о том, что это была работа большевистских агентов - открытая, демонстративная расправа с выдающимся культурным деятелем Украины, одним из тех, которые остались в Киеве. И безумно злая, зверская расправа".

Официальные немецкие газеты не пишут о смерти Дмитрия Ревуцкого. О трагедии в киевской квартире люди рассказывают слухи. "Украинский голос" в Луцке ошибочно пишет о смерти брата покойного - композитора Льва. Эту информацию перепечатывают другие издания, дополняют некрологом.

"Новая жертва московско-большевистских зверств в Украине! Кажется, этому хламу мало миллионов жертв, он ненасытен и подстерегает новые жертвы, старается уничтожить все, что можно, - говорится в "Стрыйских вестях!" 15 февраля 1942-го. - Новый удар, новая потеря, новая рана на нашем национальном организме. Трагическая смерть Льва Ревуцкого, вместе с женой коварно замученного в собственном жилище в Киеве большевистскими агентами, которые пролезли на освобожденную немцами территорию пытаются террористическими актами сеять беспокойство".

На самом деле композитор эвакуировался в Ташкент и работает в консерватории. После войны возвращается в Киев и живет до 1977-го.

В июле 1942 года немецкая полиция Киева сообщает о раскрытии убийства Дмитрия Ревуцкого. Его совершила группировка советского подпольщика-диверсанта Владимира Кудряшова из Киевского паровозо-вагоноремонтного завода. Там с ним работал сообщник Сергей Пащенко. Еще один нападающий Георгий Левицкий был бывшим руководителем трамвайно-троллейбусного парка Кишинева.

Среди названных убийц оказывается однофамилец музыковеда - диверсант Федор Ревуцкий. Поэтому сын ученого Валерьян Ревуцкий публично опровергает принадлежность преступника к их семье в газете "Новое украинское слово".

"В холодном, нетопленом доме, дрожащей полупарализованной рукой писал статьи для журнала "Украинское Слово". В простых словах, понятных каждому украинцу, старый ученый рассказывал о том, что думал, что чувствовал, - говорится в редакционном комментарии к статье Дмитрия Ревуцкого "Украинский музыкальный фольклор", опубликованном в начале 1945-го в газете "Голос". - Этого было достаточно, чтобы Москва дала приказ своей агентуре уничтожить седовласого старца. Был не забит был ими, а замучен. Несмотря на абсолютную ясность кровавого события, сегодня Москва пытается спровоцировать очередную комедию, провозгласив "убийство Ревуцкого делом немецких рук".

Но в 1980-х советская пропагандистская литература убийство Дмитрия Ревуцкого гордо называет "ликвидацией предателя родины группой подпольщиков Владимира Кудряшова". Только для подстраховки перекручивают фамилия жертвы.

"Внимание киевских подпольщиков в эти дни привлекала фигура профессора Жревуцкого. Предатель регулярно выступал в печати с грязными, клеветническими измышлениями в Советской власти, подобострастно пресмыкался перед властями, рьяно призывая киевлян к сотрудничеству с оккупантами. Приговор товарищей, утвержденный подпольным горкомом, привести в исполнение взялись члены диверсионно-подрывного штаба Кудряшова. Разведка, осуществленная женой его шурина, прошла успешно. Подпольщики внимательно изучили расположение комнат, что потом облегчило выполнение задания. Утром по городу прокатился слух о том, что профессор Жревуцкий понес заслуженной наказание за свое предательство".

300 романсов и 15 опер перевел Дмитрий Ревуцкий, написал более 50 работ по искусству и литературе. Редактировал нотные издания вокальных произведений Бетховена, "Галицкие песни", "Дуэты Николая Лысенко", "Казацкие и исторические песни", три сборника украинских народных песен "Золотые ключи".

Уволили из института за "антисоветскую деятельность"

1881, 5 апреля - в селе Иржавец - сейчас Ичнянский район на Черниговщине, родился Дмитрий Ревуцкий. Отец Николай был служащим, почетным гражданином, мать Александра - учительницей. Оба увлекались музыкой, собирали фольклор. Имели еще младшего сына Льва.

1900 - после Черниговской и Прилуцкого гимназий Дмитрий Ревуцкий поступает на историко-филологический факультет Киевского университета. После него работает преподавателем словесности в частной школе Ревеля - сейчас Таллинн.

1904 - женится на Екатерине Ураловой, дочери настоятеля Сретенской церкви в Полтаве. Рождается сын Николай, который живет менее года. В 1910-ом - сын Валерьян, в 1912 году - дочь Александра. Она в 1926-м заболела менингитом и умерла.

1909 - начинает работать в киевских гимназиях. Среди его учеников - будущий поэт Максим Рыльский.

1918 - преподает в Киевском музыкально-драматическом институте имени Николая Лысенко. Cтановится профессором. Преподает курс "История песни".

1919 - от туберкулеза умирает жена. Женится на Марии Федорович, она на 10 лет моложе, одна из первых в Киеве врачей-рентгенологов.

1921 - участвует в создании музыкального общества имени Николая Леонтовича. Возглавляет переводческий цех и издательские проекты. С Климентием Квиткой организует этнографический кабинет при академии наук.

1932 - увольняют из института за "антисоветскую деятельность".

1938 - становится старшим научным сотрудником Института украинского фольклора и преподавателем Киевского театрального института.

1941, 29 декабря - умер в своей квартире в Киеве после нападения советских диверсантов. Похоронили на Байковом кладбище.