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пятница, 21 июня 2019 00:40

Мужики женщин в этот день опасались и обходили стороной

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- Заканчивается Зеленая неделя в воскресенье, когда всех святых вспоминают. А в понедельник справляли женщины так называемую Зеленую траву, - рассказывает 82-летняя Ксения Витвицкая из села Боковое Любашевского района Одесской области. - Это уже как бы заговенье на Петровочку: на закуску обязательно зелень к "сороковке" (сороковка - старинная мера жидкости, равная 1/40 ведра или 0,31 л. - ГПУ) водки.

24 июня начинается пост, установленный в честь апостолов Петра и Павла. Его называют Петровым или апостольским. Это восьмой день после Троицы. Продолжается до 12 июля - Дня памяти святых Петра и Павла. В зависимости от даты проведения Пасхи, продолжительность Петровского поста каждый год разная. Колеблется от недели до 42 дней.

Из четырех многодневных постов он наименее строгий. По церковному преданию, святые Петр и Павел были рыбаками, поэтому в течение поста разрешается есть рыбу. Каждое воскресенье можно употреблять вино.

Традиционно украинцы называли этот пост "Петровка". Считали его тяжелым, потому что припасы прошлого урожая заканчивались, а нового еще не собрали. Поэтому в народе говорили: "Петровка - на все голодовка".

В первый день поста на юге Винницкой области и северо-восточных районах Одесской специально готовят круглые и треугольные пироги с начинкой из посоленного сыра и мелко рубленного укропа и лука. Их называют "паланицы" или "мазари". С ними женщины идут на кладбище и поминают мертворожденных, некрещенных и умерших маленькими детей.

- Стелют длинные скатерти и садятся все вместе на зеленой травке на кладбище, - рассказывает 69-летняя Юлия Пасешнюк из села Троицкое Любашевского района. - Женщины делали совместный обед и угощались. А дети, которых с собой на могилы брали, получали банечку с подслащенной водой - в память об умерших братьях и сестрах.

- Прабабушка в начале 1970-х брала меня на кладбище в первый день Петровки, - рассказывает 56-летняя Любовь Лебедева из села Петровка Любашевского района. - Туда женщины в красивых горшках приносили коливо и угощали друг друга. Затем выставляли за кладбищем у ворот - чтобы коршуна угостить. И нам малым детям кричали: "Идите гоните коршуна". Тогда мы бегали и кричали - будто гоняем птиц.

Коршун - птица из семейства ястребиных. В народной традиции символизирует смерть и потусторонний мир. Задабривание женщинами коршуна поминальным коливом распространено на Подолье и Полесье. Имеет древнее происхождение.

- Это только женщины коршуна гнали на кладбище, мужчин туда не пускали, - вспоминает 82-летний Иван Грималюк из села Боковое. - Могли и побить или штаны порвать, если ты туда к ним сунулся. Так мужики женщин в этот день опасались и обходили стороной.

Исследователи предполагают, что такой обычай происходит от женского тайного празднования, известного еще древним грекам под названием Фесмофорий. Посвящали их богине земледелия Деметре. Связывали с плодовитостью земли и семейной жизнью. Мужчин к празднованию не допускали, а нарушителей убивали.

"Гнать коршуна" молодые женщины сходятся в кабак. Там они пьют водку, танцуют и поют срамные песни, чего в другое время никогда не делают. В этой забаве участвуют только женщины. Вдовы и одинокие "на коршуна" не допускаются", - пишет фольклорист Олекса Воропай в исследовании "Обычаи нашего народа".

В селе Ясенево Любашевского района первый день Петровки женщины собираются не на кладбище, а у колодца.

- Перед тем ее чистят, чтобы на Зеленую траву чистая вода была, - рассказывает местная 56-летняя Любовь Бабиченко. - Приглашают батюшку, чтобы освятил ее. Рано стелют у колодца на траве пилки (самодельные тканые клетчатые дорожки - ГПУ). Всех приглашают: "Айда к нам на обед!"

Обед готовят постный: фруктовый кисель, капустняк, молодой картофель с укропом, вареники с вишнями или картошкой, смазанные маслом.

- Надо всем выпить свежей колодезной воды. Ее вытаскивают и подслащивают. Женщины друг друга угощают, - говорит 65-летняя Ольга Гогулинская, хозяйка этноподворья "Медовые росы" в Ясенево. - Обязательно надо выпить, потому что это дается за умершего. Когда-то воду наливали в специально к этому дню приобретенные "банечки" - маленькие глиняные горшки. Сейчас покупают новые чашки. В них кладут конфеты, сверху украшают вишнями и дарят в знак дружбы и приятельских отношений.

Неделю не позволяли купаться

Неделя после Троицы в селах Троицкое и Петровка Любашевского района Одесской области называлась Русалы. Верили, что души утопленных девушек все это время находятся рядом с живыми. Поэтому запрещалось вечером и ночью выходить из дома, чтобы русалки не защекотали и не забрали с собой на тот свет.

- Мама моя приговаривала, что нельзя купаться всю эту неделю. Были такие случаи, что затягивала русалка. Особенно неверных ребят это касалось - тонули, - предостерегает Юлия Пасешнюк из Троицкого.

В соседнем селе Петровка Русалами считали первый день Петровского поста. Поминали умерших детей. Их называли русалами. Угощали всю детвору сладкой водой и конфетами.

Автор: Елена ЧЕБАНЮК
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