Игорь Костецкий отказался от отцовой русской фамилии

"У меня есть мысль перетянуть Вас в Киев. Я это сделаю в течение, возможно, этого месяца. Но куда именно и как — еще и сам не знаю. Напишите мне, где Вы и что думаете делать. Если сценарий написали — присылайте мне. Сценарий "Слово о полку" — не сценарий, но он свидетельствует о Вас с какой-то своеобразной хорошей стороны. Я не буду писать о нем Вам. Когда-то лучше расскажу", — пишет в начале 1941-го из Киева режиссер Александр Довженко сценаристу Игорю Мерзлякову.

Тот только вернулся в Винницу после учебы и работы в театрах Ленинграда, Москвы и Перми. Переписываются в течение нескольких лет. Хотят снимать фильм "Слово о полку Игореве".

Но начинается война и Довженко вынужден эвакуироваться в Ашхабад. Мерзляков остается в Виннице.

"Его мобилизировали, вооружили и зачислили в какую-то наспех собранную группу не обученных воевать юношей, — вспоминает об Игоре Мерзлякове младший брат Андрей. — При первом столкновении с немцами возле Винницы их разоружили. Дав под зад коленом, отпустили по домам".

Идет работать в училище и пишет о художественной жизни города в газете "Винницкие вести".

"Мы едины, мы — киевляне, галичане, подоляне, полтавцы, слободчане, буковинцы, донцы, кубанцы, степовики, запорожцы, должны действовать заодно, — рассуждает он в статье "Принципи українства". — Почувствовав нашу национальную общность, должны выстроиться непреклонным рядом и тогда дальше вперед, к вершинам, к всеукраинству".

Он принимает решение отказаться от отцовой русской фамилии и берет мамину — Костецкий. Так выражает свою украинскую идентичность. Знакомится с представителями походной группы ОУН (б), которая заходит в город. Едет на выучку, которую проводят в околицах Золочева на Львовщине.

"В 1942 году я ближе познакомился с Игорем и был два раза у него дома, где долго разговаривал с его мамой и маминой сестрой Лялей, — писал в воспоминаниях подпольщик Степан Мечник-"Мудрик". — Это были красивые, культурные женщины. Ляля была своими взглядами националисткой, близкая к бандеровцам. Игорь меня и моего близкого коллегу видел раз в немецкой униформе, а спустя некоторое время в словацкой — это имело влияние на его художественную душу. Он начал подпольный труд представлять романтично и связывать с искусством".

"Стены театра не слышали национального гимна больше 20 лет. Немногие из собравшихся знали вообще, что это исполняется. Но зрители все до одного начали вставать. Пошло такое движение, что дирижер остановил хор и полуобернувшись вежливо ожидал, — писал в незавершенном романе "Мертвих більше нема" Игорь Костецкий о торжестве в стенах винницкого театра.

Он был восхищен увиденным.

"Когда наступила тишина, дирижер повел опять, — писал дальше. — Начали медленно присоединяться отдельные голоса собравшихся в зале. Я видел, как люди на ходу молниеносно вспоминали слова. Старшие подсказывали младшим, и те тоже несмело вступали в звуковой ряд. Оглянувшись по залу, я заметил много интеллигентных лиц, которые напряженно смотрели на сцену. В глазах многих были слезы. Я не сомневался, что подавляющее большинство собравшихся в жизни пользуются русским языком, но теперь они плакали от неслыханного волнения".

Больше года он совмещает деятельность учителя, журналиста, литератора и подпольщика.

"Осенью 1942 года, — вспоминает Андрей Мерзляков, — немцы провели несколько облав, забирая молодежь на работы. В одной из этих облав попала подруга Игоря, студентка Ада. Она была болезненная девушка, склонная к чахотке. Боясь за ее жизнь на принудительных работах в Германии, Игорь, как-то согласовав замену, поехал сам. Сначала тяжело работал на шахтах в районе Бохума. Потом следы его потерялись".

Последняя открытка от Игоря была послана 2 сентября 1943-го, после чего родные не слышали о нем 20 лет. За это время он стал основателем Мыстецкого украинского руха, творцом авангардных новелл и драм и одним из самых скандальных эмиграционных деятелей.

"Полезьте на чердак, — пишет в 1970-х из Германии. — Там в левом восточном углу под балкой лежит рыжый ободранный чемодан. В нем нужно найти пакет, завернутый в газеты и перевязанный желтым манильским шнуром. В этом пакете машинопись неопубликованного перевода на украинский "Гамлета".

Обо всем этом знает винницкое КГБ, которое готовит операцию по вербовке Игоря Костецкого. Под прикрытием встречи с отцом в Австрии на него выходит агент Евграф. Шантажом склоняет к идеологическому сотрудничеству. Костецкий балансирует между двумя спецслужбами — советской и бандеровской. Но не поддается попыткам вовлечь его в шпионаж.

20 томов своих трудов планировал издать Игорь Костецкий на склоне жизни — среди них первые публикации романов, повестей и статей. Из этого плана дошли только наброски предисловия и необработанные машинописные тексты.

Дома Игоря называли Юрком

1913, 14 мая — в Киеве в семье оперного певца Вячеслава Мерзлякова и чиновницы Наталии Костецкой родился сын. Его записывают Игорем, но дома называют Юрком.

1919 — Мерзляковы переезжают в Винницу. Поселяются на старогородской даче деда Валерьяна, построенной им по эскизу друга, художника Василия Кричевского.

1928 — заканчивает украинскую трудовую школу в Киеве, после нее — водный техникум. С 1933-го учится в Ленинграде в творческой студии при Большом драматическом театре. Через два года начинает обучение в Русском институте театрального искусства в Москве. В течение двух лет руководит работой драмкружка в Перми.

1940 — возвращается в Винницу. Во время немецкой оккупации учительствует и пишет для местных газет статьи о культурной жизни города. Поддерживает связи с ОУН. Выезжает на принудительные работы в Германию вместо своей подруги.

1945 — в немецком городе Фюрт писатели Иван Багряный, Виктор Петров, Юрий Косач, Игорь Костецкий, Иван Майстренко и Юрий Шерех подписывают декларацию Мыстецкого украинского руха — МУР.

1954 — Ігор Костецкий вступает в брак с немецкой писательницей Элизабет Коттмаер. Вместе с женой учреждает в Германии издательство "На горе" — название происходит от места, где жил в Виннице. Публикуют более 30 уникальных изданий украинских и зарубежных авторов.

1967 — украинские издания его статьи о культуре, языке и литературе называют провокативными. Перестают печатать. Через год исполняет свою драму "Дійство про велику людину" на немецком языке. Ведущие немецкие и австрийские издательства заваливают его предложениями.

1983, 14 июня — умер Игорь Костецкий в немецком городе Швайкгайм. Похоронен на местном кладбище рядом с женой. Ее не стало за полгода до смерти мужа. Детей они не имели.