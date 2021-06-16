Английский король путешествовал с любовницей

- Не верю, что вы можете продолжать в том же духе и выйти сухим из воды, - хлебнув виски с содовой говорит премьер-министр Великобритании 69-летний Стэнли Болдуин королю Эдуарду VIII, 42 года. - Прошу отправить миссис Симпсон за границу.

Чиновник и монарх встретились в Букингемском дворце в Лондоне в конце осени 1936-го. Эдуард VIII решительно отказывался расстаться с младшей на два года американкой Уоллис Симпсон.

Король ранее часто заводил романы со старшими и замужними дамами, но еще ни на ком не женился. В январе 1936 года умер его отец король Георг V. Принц Уэльский Эдуард стал правителем Великобритании.

Симпсон имела мужа-бизнесмена. Пока была любовницей, министры не видели причин вмешиваться. Хотя европейские и американские газеты были в восторге от историй, которые подбрасывали им Эдуард и Уоллис. Британским такое запрещалось освещать.

Пара путешествовала на яхте вдоль побережья Хорватии, Греции и Турции. Король часто раздевался по пояс - такого монархи в 1930-х себе не позволяли. Еще нарушил неписаное правило - взял с собой любовницу за границу.

В правительстве настораживаются, когда Эдуард начинает говорить друзьям о женитьбе на Уоллис. Якобы не может без нее жить. Возникает вопрос, как быть с ее браком, который у нее уже второй.

Составляют хитрый план развода любовницы короля. Ее муж Эрнест Симпсон соглашается играть роль негодяя. Проводит время со знакомой в отеле "Де Пари" во Франции. Заведение популярно среди любовников, его работники уже привыкли давать показания по бракоразводным делам. Такой заводят и на Симпсонов. Уоллис становится свободной. Остается подождать шесть месяцев - установленный законом срок, и сыграть свадьбу с английским монархом.

На Эдуарда VIII давят правительство, общественность и духовенство. Он же глава англиканской церкви и не имеет права жениться на разведенной. Люди пишут чужестранке враждебные письма. Называют "осьминогом", "фальшивкой", "легализованной проституткой".

Писательница Вирджиния Вулф записывает подслушанный разговор бакалейщиков: "Мы не можем допустить, чтобы Симпсон стала королевой. Она имеет на это не больше прав, чем вы или я".

Перед ее домом появляются люди с плакатами: "Долой американскую шлюху!", "Шлюха, верни нашего короля!"

"Высший класс больше возражает против того, что она американка. Им не мешает то, что она разведена, - пишут газеты. - Низшие слои общества не против ее гражданства. Зато ненавидят мысль о том, что у нее уже были два мужа".

Правительство ставит перед монархом три варианта развития событий. Отказаться от брака. Жениться на Уоллис против воли министров, что приведет к отставке правительства, досрочным выборам и конституционному кризису в Великобритании. Или отречься от престола.

Уоллис Симпсон в интервью рассказывает о готовности исчезнуть. Только бы у короля не было проблем.

"Мне кажется невозможным нести тяжелое бремя ответственности и исполнять королевские обязанности без помощи и поддержки женщины, которую я люблю", - говорит Эдуард VIII в эфире Би-Би-Си в ночь на 11 декабря 1936-го.

Подписывает акт об отречении от британского престола от своего имени и потомков. Это становится мировой сенсацией. Уоллис Симпсон выбирают "Человеком года" по версии журнала "Тайм". Королем становится младший брат Эдуарда Георг VI, отец нынешней королевы Елизаветы II. Эдуард живет дальше с титулом герцог Виндзорский.

Отречение делает его счастливым, звонит любимой и говорит с ней в течение часа. Слуги замечают, как он долго и радостно поет в ванной. Затем расставляет на столике 16 фотографий Уоллис.

3 июня 1937-го они женятся.

- Мой муж был королем, и я хочу, чтобы он жил по-королевски, - любит комментировать совместную жизнь Уоллис.

Супруги покупают дом в Париже. И большую часть времени проводят в путешествиях, живут между Европой и США. Общаются с аристократической и культурной элитой.

Увлекаются цветоводством. Детей не имеют, зато заводят четырех собак-мопсов. Герцога частенько видят на прогулке с ними.

В 1970 году на приеме в Белом доме, отвечая на тост президента Ричарда Никсона, герцог говорит:

- Мне очень повезло, что очаровательная юная американка согласилась выйти за меня замуж и в течение этих лет была мне любящим, преданным и заботливым спутником.

- Теперь вы понимаете, почему я его полюбила, - отвечает жена.

Уоллис строга с ним, запрещает употреблять алкоголь. Буквально за руку водит к парикмахеру и врачу. Ничего не может сделать лишь с дурной привычкой Эдуарда - курением. Он болеет раком и умирает. Каждый вечер Уоллис целует его подушку и говорит: "Спокойной ночи, милый".

50 миллионов долларов выручили на аукционе за украшения герцогини Виндзорской в 1987 году. Эксперты называли собрание важнейшей ювелирной коллекцией XX в. Вырученные средства передали Институту Пастера в Париже.

Когда герцогиня появлялась на публике в украшениях, люди предполагали, что она носит драгоценности портнихи. Не верили, что бывают настоящие драгоценные камни таких размеров. Ими баловал муж. На каждое событие дарил украшения, часто с романтической надписью.

1896, 19 июня - в городке Блу-Ридж-Саммит в американском штате Пенсильвания в семье бизнесмена родилась Бесси Уоллис Уорфильд. Через пять месяцев отец умер от туберкулеза.

1916 - выходит замуж за летчика Уинфилда Спенсера. Он пьет, становится агрессивным и бьет Бесси.

1921 - бросает мужа. Через несколько лет сходятся и живут в Китае.

1927 - Уоллис заводит роман с бизнесменом Эрнестом Симпсоном. Женятся в июле 1928 года. Селятся в Лондоне.

1931 - знакомятся с престолонаследником принцем Уэльским на вечеринке у его любовницы Тельмы Фернис. Спустя три года между Уоллис Симпсон и принцем Эдуардом начинается роман.

1937 - Уоллис расстается с Эрнестом Симпсоном и выходит замуж за уже короля Эдуарда, который ради нее отрекается от престола и становится герцогом Виндзорским.

1939 - супруги в Германии встречаются с Адольфом Гитлером. Появляются слухи, что с его помощью женщина хочет вернуть мужу трон. В США заявляют о шпионаже в пользу Германии. Герцога отправляют губернатором на Багамы, чтобы был подальше от Европы.

1946 - покидают Багамы и покупают дом в Париже. Но большую часть времени проводят в путешествиях.

1972 - герцог умирает от рака.

1986, 24 апреля - не стало Уоллис. Ее похоронили рядом с Эдуардом в королевской усыпальнице в Лондоне. Об этом он просил у королевы Елизаветы II.

Возит более 210 чемоданов одежды

- Она жесткая, сухая и не женская. Что неудивительно, поскольку это американка, - говорит об Уоллис Симпсон фотограф Сесил Битон на одной встрече в 1930-х.

Впоследствии, меняет мнение и делает много ее знаковых фотографий, ставит на пьедестал мировой моды и стиля.

- Нельзя быть слишком худой или слишком богатой, - говорит Уоллис. Чрезмерную худобу поддерживает всю жизнь, видит в этом элегантность. Умеет подчеркнуть свою осиную талию, красивую шею и изящные лодыжки.

"Мой муж пожертвовал ради меня всем. Я не красавица. Во мне нечем любоваться, - рассказывала в одном из интервью. - И все, что я могу, это одеваться лучше всех. Если все смотрят на меня, когда я вхожу в комнату, муж гордится мной. Это моя главная обязанность".

Увлекается одеждой. В путешествия берет более 210 чемоданов и 12 слуг. Следит за модой. Как только на горизонте появляется новая звезда-модельер, сразу становится топ-клиенткой. Модные бренды хвастаются сотрудничеством с ней и фотографируют для журналов.

Она больше всего любит дизайнера Юбера де Живанши. Именно ему звонит в ночь смерти мужа и жалуется, что не в чем ехать на похороны в Лондон. Живанши берет помощницу и отправляется к герцогине снимать мерки. За сутки шьют черное приталенное пальто и черную дымчатую вуаль к нему.

"Все хотели знать, что она заказывала? - вспоминал Живанши. - Даже женщины, которые не имели ни ее фигуры, ни ее стиля, хотели носить то, что и она".