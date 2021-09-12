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воскресенье, 12 сентября 2021 21:23

Путин проглотил Беларусь, рецепт шарлотки и серьезный вопрос к русским: 5 блогов недели

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Путин проглотил Беларусь, рецепт шарлотки и серьезный вопрос к русским: 5 блогов недели
Лукашенко и Путин заявили о начале активной фазы интеграции России и Беларуси. Фото: Reuters

Gazeta.ua предлагает 5 самых популярных блогов на этой неделе.

1. Евгений Клопотенко поделился рецептом шарлотки. Можно экспериментировать и делать ее не только с яблоками, но и персиками, грушами, малиной, клубникой и даже ревенем. В составе ингредиенты, которые каждый найдет на кухне. Секретный ингредиент - апельсиновый сок.

2. Московские фабрики голода уничтожили более 15 млн украинцев. В 2021 году нас должно было быть не менее 100 млн. И именно сто лет назад наша нация развивалась в глобальную силу, по демографическому потенциалу сопоставимую с японцами, британцами или американцами. У нас серьезные вопросы к русским. Все еще впереди. отметил историк Ростислав Мартынюк.

3. Лукашенко и Путин заявили о начале активной фазы интеграции России и Беларуси. Лукашенко согласился на единую макроэкономическую политику, интеграцию платежных систем, углубление сотрудничества в таможенной и налоговой сферах, создание единого рынка газа. Понятно, что на самом деле это означает банальное поглощение страны Российской Федерацией. Сейчас хорошо видно, каким путем собирался пойти в 2013 году Янукович. И от чего защитили украинцы на Майдане свою страну, убежден журналист Денис Казанский.

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4. Минские договоренности не являются международным договором, поскольку их не ратифицировала Верховная Рада. Они нарушают суверенитет Украины, противоречат Конституции и законам. Прекратить войну на основе "Минска" невозможно. Это прямая дорога к еще большей войне. Первое, что нужно сделать - поставить точку на Минских договоренностях. Следующим шагом необходимо вернуться к международному праву, начиная с Устава ООН, считает политолог Михаил Басараб.

5. Сало - продукт долгожителей. Полезное для печени, помогает очищать ее клетки от застоя желчи. Выводит радионуклиды. В сале содержится арахидоновая кислота, которая входит в состав клеточных мембран и необходима для работы ферментов сердечной мышцы. Дает ощущение длительного насыщения, отмечает диетолог Оксана Скиталинская.

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